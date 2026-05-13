Какие сорта спасут урожай и нервы дачников в мае

Главная ошибка дачников в мае – паника из-за сроков. Об этом рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, не стоит переживать, если еще не успели посадить морковь, свеклу и картофель.

В мае многие российские дачники начинают волноваться, что уже упустили подходящее время для посадки моркови, свёклы и картофеля. Однако эксперт Туманов в разговоре с "Радио 1" успокоил: в огородных делах важнее не дата в календаре, а грамотный подход и правильно подобранные сорта.

По его словам, садоводы-любители и дачники по-настоящему опоздать не могут – разве что чуть припоздниться. Он привёл в пример капитана дальнего плавания, который возвращается домой только в начале июня, но всё равно без проблем сеет скороспелые сорта и получает урожай, порой даже лучше, чем те, кто слишком спешил.

Эксперт отметил, что, если есть опасение не успеть с посадками, стоит делать ставку именно на скороспелые сорта.

– Идеальная стратегия – сажать всё в разные сроки. Картошку не одним махом, а постепенно, по 10 рядков за приезд. Горох – несколько раз за сезон, чтобы лакомиться молодым сладким горошком всё лето. Большинство сортов гороха плодоносят не растянуто, – отметил садовод.

Также эксперт поделился, какой метод использует он сам. Первую посадку он сделал в апреле, ещё одну – совсем недавно, и планирует сажать дальше.