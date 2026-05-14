Как отмыть сковороду от нагара без замачивания

Отмыть даже совсем «убитую» сковороду без долгого замачивания и сложной химии вполне реально. Главный секрет — правильно совместить тепло и чистящее средство, отмечает Наталья Калнина.

Проще всего взяться за дело сразу после готовки, пока посуда еще теплая. Если она уже остыла, слегка нагрейте ее. Главное — действуйте аккуратно и не перегревайте сковороду, чтобы случайно не испортить покрытие. Теперь щедро, прямо не жалея, нанесите средство от жира и нагара на всю поверхность, особенно на самые грязные участки.

На теплой сковороде средство сработает в разы быстрее: жир и пригоревшая еда начнут отходить буквально на глазах. Тепло ускоряет химическую реакцию, помогая составу пробиться в самые глубокие слои загрязнений. Немного подождите — и можно тщательно смывать все под краном.

Если сковорода старая, а нагар намертво въелся, просто повторите все еще раз. Плотная корка постепенно размягчится и начнет сходить слоями, так что посуда снова станет выглядеть прилично и вернется в строй.

Только обязательно учитывайте материал: если у вас антипригарное покрытие, берите щадящие средства и только мягкие губки. Помните про перегрев, всегда читайте инструкцию к средству, берегите руки — работайте в перчатках, и откройте окно, если у химии резкий запах.

На кухне таких загрязненных поверхностей точно немало. Разделочные доски со временем впитывают запахи и пятна, и обычное мытье часто не помогает полностью избавиться от следов. Здесь поможет простая связка соли и лимона. Для решеток плиты эффективными считаются гель для очистки и обычная горячая вода.