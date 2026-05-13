Россияне стало массово переезжать в гаражи: законно и безопасно ли это

Москвичи стали обустраивать полноценное жилье в... гаражах. Из-за их низкой стоимости такая «квартира» обходится покупателям намного дешевле, чем недвижимость в обычном доме. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч, а ремонт обходится в один–два миллиона рублей. Люди показывают, как оборудовать бокс спальным местом, кухней, санузлом, и утверждают, что в итоге получается «студия» за треть цены квартиры в жилом доме, хотя прописаться там не удастся. Насколько законно такое жилье и как проживание в нем может сказаться на здоровье, разбиралась «Вечерняя Москва».

Можно ли жить в гараже по закону

Юрист Денис Хмелевской в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что переоборудование гаража под жилье изменяет функциональное назначение бокса.

Если это наносит ущерб правам третьих лиц (собственников соседних гаражей), то они могут поставить вопрос о произведении незаконной реконструкции или перепланировки помещения. И они вправе потребовать устранить эти изменения, то есть привести гараж в его изначальное состояние, — рассказал эксперт.

Права других собственников могут быть нарушены, если владелец «жилого» гаража обустроит в помещении выгребную яму, поскольку провести сантехнику туда не так просто. Соответственно, может возникнуть неприятный запах, который будет мешать хозяевам соседних гаражей.

Есть в гараже оборудовать печку — это будет нарушением требований пожарной безопасности. Поэтому, если права третьих лиц нарушены, они могут обратиться в контрольно-надзорные органы и поставить вопрос о сносе этого гаража как самовольной постройки, если его реконструкция нарушает правила землепользования и застройки, — отметил юрист.

Теоретически, если владельцы соседних гаражей не будут подавать жалобы, и бокс, переоборудованный под жилье, не попадет в поле зрения контрольно-надзорных органов, то хозяин «жилого» гаража вполне может продолжить в нем жить.

Но задача контрольно-надзорных органов — поддерживать безопасные, нормальные условия жизни людей. И если они заметят изменение функционально-качественных характеристик гаража, которое не соответствует виду разрешенного использования земельного участка, то они обязаны отреагировать, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Переустройство гаража требует согласования в установленном законом порядке. Если оно не согласовано, то контрольно-надзорные органы могут:

выдать предписание о приведении помещения в соответствие с его функционально-качественными характеристиками;

если оно не исполнено — продать гараж на торгах, снести его или же восстановить его изначальное состояние принудительно.

Как такая жизнь сказывается на здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что, даже если в гараж подвели воду, установили увлажнители воздуха или попытались как-либо иначе сделать его пригодным к жизни, окон в таком помещении все равно не будет.

Жизнь без света, при искусственном освещении, к тому же с сыростью, потому что полностью изолировать от нее гараж сложно, вредит здоровью. Могут возникнуть заболевания легочной системы и проблемы с суставами, — предупредила доктор.

Многим людям и так не хватает витамина D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, если к тому же отказаться от света в жилье, переехав в гараж под искусственное освещение без окон, он тем более будет в дефиците, предостерегла специалист.

К тому же сложно представить, как в гараже будут жить пожилые люди и дети — в сырости и без солнечного света. А еще гаражи нередко находятся в таких районах, где лучше лишний раз не ходить из соображений безопасности. Нет инфраструктуры рядом — школ, больниц, — заметила Алексеева.

По ее мнению, в теории возможно соблюсти технические нормы строительства и сделать гараж пригодным для жизни в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Но даже если все это соблюдено, лучше, чтобы такой формат рассматривался только как временный вариант проживания. И чтобы это увлечение не было повальным.

Кстати, россиянам может грозить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в гараже бензина и любого другого горючего топлива.