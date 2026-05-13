Агроном назвал главные работы мая в огороде и саду

Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова напомнила, что май является самым трудозатратным месяцем в году для садоводов и огородников. Прежде всего сейчас нужно обратить свое внимание на почву, рассказала она в эфире радио Sputnik.

«Надо разрыхлить всю почву, которая была перепахана с осени или перекопана с осени. Также нужно подкормить все кустарники. Подбросить минеральные удобрения, потому что пока что органические не действуют, они начнут действовать только где-то с июня месяца», - отметила агроном.

Также она посоветовала именно сейчас вносить в почву минеральные удобрения. Многие растения уже отцвели и наступило листообразование. Как известно, листья необходимы для формирования плодоношения. Помочь растениям можно минеральными удобрениями. Елизавета Тихонова назвала эффективными вариантами нитрофоску, азофоску, селитру. Все эти удобрения содержат азот и их нужно вносить по 50 граммов на квадратный метр. Обработке подлежат почти все многолетники, кустарники, чеснок, лук, земляника и малина.