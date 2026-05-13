Кинолог пояснил, как безопасно перевозить собаку в машине

По закону собака считается грузом и не должна мешать управлению либо ограничивать обзор, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Исходя из закона, нельзя допускать, чтобы собака свободно передвигалась по салону или сидела на коленях у водителя, заметил специалист.

«При резком торможении непристёгнутая собака может получить серьёзные травмы либо погибнуть. Правильной фиксацией может быть удобная переноска, закреплённая ремнями, в которой собака сможет спокойно развернуться и встать. Другой распространённый вариант — специальная шлейка-ремень, пристёгнутая к ремню безопасности», — поделился он.

Также из возможных вариантов — автогамак для заднего сидения и разделительная перегородка, которая отделяет багажник от салона, добавил Голубев.

«Что делать нельзя? Место собаки — на заднем сиденье. На переднем её может травмировать подушка безопасности. Также кинологи категорически не советуют разрешать собаке высовываться из окна — это серьёзный риск травм, попадания инородного тела и пыли в глаза, нос, уши», — пояснил он.

Собеседник напомнил и о самом важном правиле — никогда не оставлять собаку в салоне машины одну даже на пять минут.

«Рекомендуется не кормить животное за два-три часа до поездки, чтобы его не укачивало в машине. Также до поездки надо постараться обеспечить выгул. Во время путешествия делать остановки каждые два часа и не забывать брать с собой чистую воду. Также при путешествиях на дальние расстояния стоит взять ветпаспорт», — подытожил он.

