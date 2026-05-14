Чем подкормить тую весной для яркой и густой хвои

Весной туя пускается в рост и закладывает густоту кроны. Чтобы хвоя была сочной и ярко-зеленой, дереву сейчас остро нужен магний. Но торопиться нельзя: корни начнут впитывать питание только тогда, когда земля прогреется хотя бы до плюс 5 градусов, рассказывает автор канала «Любимая Дача. Сад и Огород».

Специальные покупные удобрения для хвойных работают отлично, но часто бьют по карману. Если у туи нет явных проблем, можно здорово сэкономить на обычной комбинированной подкормке.

Шаг 1. Калий и фосфор

Сначала приготовьте раствор монофосфата калия: разведите 15 граммов порошка в 10 литрах воды и полейте дерево.

Шаг 2. Органическое мульчирование

Ровно через 10 дней замульчируйте почву вокруг туи перепревшим компостом или перегноем. Толщина слоя — от 5 до 7 сантиметров. Свежий навоз использовать строго запрещено: такой избыток азота просто погубит хвойное растение.

Шаг 3. Стимуляция и глянец

Чтобы земля «ожила», а туя легче усваивала питание, добавьте гуматы. Параллельно можно сделать опрыскивание по кроне: разведите 15 граммов сульфата магния в 10 литрах воды и обработайте хвою для максимальной сочности цвета.

Главное правило: любые удобрения вносите только после хорошего полива, по влажной земле, и обязательно убирайте перед этим старую прошлогоднюю мульчу. Тогда питание распределится равномерно, вернет баланс почве, и туя будет радовать вас идеальным видом весь сезон.

