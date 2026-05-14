Мясорубка жует мясо? Ошибка, которую допускают почти все

Если мясорубка вместо нормального фарша начинает «жевать» мясо и выталкивать его обратно, проблема чаще всего не в самой технике, а в подходе к работе. Даже исправный прибор может давать плохой результат, если не соблюдены базовые правила, уверяет Наталья Калнина.

Главный принцип — холод. Мясо должно быть хорошо охлажденным, почти «схваченным» по краям, но не замороженным в камень. В тепле жир начинает плавиться, забивает нож и решетку, и вместо нормального прокручивания получается липкая масса. Не менее важно охладить и саму мясорубку: шнек, нож и решетку перед работой стоит подержать в морозилке. В холодном состоянии механизм работает заметно легче и чище.

Второй важный момент — острота ножа. Тупой нож не режет, а мнет мясо, из-за чего оно теряет сок и превращается в кашу. Регулярная заточка решает эту проблему и заметно улучшает качество фарша.

Третья причина сбоев — неправильная сборка. Внутри все должно стоять строго по порядку: шнек, нож (правильной стороной), решетка и затем прижимная гайка. Если детали установлены неверно или плохо зафиксированы, мясорубка начинает «буксовать» и выталкивать мясо обратно.

Для идеального фарша мясо нарезают небольшими кусками и пропускают через мясорубку дважды: сначала на крупной решетке, затем на более мелкой. Это делает текстуру однородной и мягкой. При этом не стоит сильно давить толкателем — прибор должен работать в своем ритме.

После работы мясорубку важно сразу разобрать и промыть, чтобы остатки жира и мяса не засыхали внутри. Это не только вопрос гигиены, но и сохранения нормальной работы механизма.

Иногда для профилактики детали слегка смазывают маслом и следят за состоянием решетки и ножа. В итоге простые действия позволяют избежать «жующего» эффекта и получить ровный, сочный фарш без лишних усилий.

Кстати, лучший способ заточить ножи — это выровнять поверхности и решетки на ровной основе с помощью наждачной бумаги, потратив всего около двадцати минут. Подробный процесс описывал «ГлагоL».