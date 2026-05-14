Ошибки полива рассады, из-за которых она вытягивается

Весной у нас, дачников, начинается одна и та же история: подоконники забиты ящиками, и мы буквально гипнотизируем рассаду, чтобы росла поскорее. Но обидно, когда даже в хорошей земле сеянцы вдруг вытягиваются или гибнут. Чаще всего причина банальна — мы не угадали с поливом. Либо залили, либо пересушили, либо не вовремя взялись за холодную лейку. А ведь именно от воды зависит, будет ли стебель крепким или превратится в хилую «нитку», рассказывают авторы канала «Российская газета».

Главный секрет — забудьте про графики в календаре. Смотрите на саму землю. Палец чувствует, что верхний слой подсох? Значит, пора. Почва должна быть умеренно влажной: без трещин, но и без болота. Помните: небольшую засуху рассада переживет, а вот постоянный «потоп» — вряд ли. Из-за лишней влаги корням нечем дышать, и тут как тут «черная ножка», которая выкашивает всходы за одну ночь.

Универсального правила «сколько лить» нет. На солнце грунт просыхает моментально, в тени — держится долго. В маленьких стаканчиках вода улетает быстрее, чем в больших горшках. В среднем получается один-два раза в неделю, но это условность. Всегда проверяйте сами: если земля посветлела, стаканчик стал подозрительно легким, а листики чуть приуныли — пора доставать лейку.

Воду берите мягкую и обязательно теплую, градусов 20-25. Подойдет отстоянная, фильтрованная или даже дождевая. Холодная вода для ростка — это шок, от которого он просто перестает расти. Старайтесь поливать по утрам: так лишняя влага успеет испариться за день и не станет приманкой для грибка.

Лейте строго под корень или через поддон. С совсем крошечными всходами работайте ювелирно, чтобы не размыть землю. Главное — не поливайте «на всякий случай». Если наберетесь терпения и будете следить за влажностью, рассада отблагодарит сочной зеленью и мощными корнями.

