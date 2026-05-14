Не кормите их одинаково: главная весенняя ошибка с клубникой и голубикой

Весной многие дачники совершают одну и ту же ошибку — подкармливают клубнику и голубику одинаково. На грядке они могут расти рядом, но по характеру это совершенно разные культуры. То, что помогает одной, способно буквально погубить другую. Именно понимание этих различий и становится главным секретом хорошего урожая, уверяет автор канала «Волжский сад».

Первое, с чего стоит начать сезон, — проверить кислотность почвы. Без этого любые удобрения теряют смысл. Клубника лучше всего чувствует себя на нейтральной или слабокислой земле с pH около 6-7. Если почва слишком кислая, ягоды становятся мелкими и теряют сладость. Голубика, напротив, требует сильной кислотности — примерно 3,5-4,5. При более высоком показателе куст перестает усваивать питание, листья желтеют, а урожай почти не развивается.

Весной клубнике прежде всего нужен азот — он помогает быстро нарастить зеленую массу после зимы. Первую подкормку проводят, когда почва прогреется и появятся молодые листья. Используют аммиачную селитру, мочевину, настой коровяка или куриного помета. Через неделю растения обычно дополнительно обрабатывают от болезней. Перед цветением акцент смещается на калий и фосфор: именно они отвечают за размер и сладость будущих ягод. Подойдут калийная селитра, зола, нитроаммофоска или настой крапивы. Когда появляются завязи, особенно важны микроэлементы, включая бор, который укрепляет цветки и повышает урожайность. После подкормок землю аккуратно рыхлят и обязательно мульчируют, чтобы сохранить влагу.

С голубикой все иначе. Эта культура не переносит навоз, перегной, помет и золу — органика защелачивает почву и лишает растение питания. Весной ей дают только минеральные удобрения без хлора. Основной элемент — азот, чаще всего в виде мочевины или сульфата аммония, которые одновременно подкармливают и подкисляют землю. Удобрение вносят несколько раз — от распускания почек до начала формирования ягод, либо используют комплексную подкормку один раз в начале мая.

Даже при правильных удобрениях кислотность почвы для голубики приходится регулярно поддерживать. Для этого применяют растворы лимонной кислоты, уксуса или коллоидную серу. Обязательна и кислая мульча — верховой торф, хвойные опилки, кора или хвойный опад. Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды.

Главные весенние ошибки остаются одними и теми же: нельзя подкармливать голубику золой, вносить азот под клубнику после цветения, удобрять сухую землю или перекармливать растения. Избыток питания делает ягоды водянистыми и безвкусными.

Со временем становится ясно: универсальных схем в саду не существует. Клубника благодарно откликается на заботу сладким урожаем, голубика требует точности и терпения. Но если учитывать их разные потребности и сначала понять почву, а уже потом выбирать удобрения, обе культуры будут плодоносить стабильно и щедро.

Весенний уход за ягодными культурами напрямую влияет на будущий урожай.