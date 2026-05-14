Майские заморозки бьют без жалости: дачникам раскрыли способ спасти урожай

Садовод Андрей Туманов рассказал россиянам, что убережет растения во время весенних заморозков. Оказалось, что в этом помогают обычные бутылки.

Глава Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с "Радио 1" отметил, что для многих дачников сейчас главная проблема – это заморозки, которые могут держаться почти до середины июня. Но, по его словам, поводов для паники нет.

– Холодостойким овощам – морковке, свёкле, луку, капусте – ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном, – поделился Туманов.

Как пояснил эксперт, чем раньше провести высадку, тем выше будут шансы на хороший урожай. К тому же именно ранние овощи и плоды обычно самые долгожданные и вкусные. Тем, кто не может постоянно находиться на даче, он посоветовал использовать автоматические открыватели форточек для теплиц. Такие устройства можно купить в магазине. Достаточно выставить нужную температуру, и когда в теплице становится около 40 градусов, окна и двери открываются автоматически.