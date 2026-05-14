Что можно посадить на даче в конце мая

В столичный регион пришло долгожданное тепло, и многие в это время выбираются на дачу. Что там можно высадить в ближайшее время, чтобы рассада радовала глаз, «Вечерней Москве» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

По его словам, уже через десять дней можно высаживать все, что только душе заблагорассудится: огурцы, помидоры, салаты, укроп, редис, репу, редьку.

«Это могут быть и плодовые саженцы, и ягодные с закрытой корневой системой. В общем, все, что вам захочется, можно сажать уже скоро», — добавил агроном.

Он объяснил, что стоит выждать порядка десяти дней, чтобы не пострадали теплолюбивые культуры. Как правило, в середине мая и до 20–25 чисел месяца местами могут происходить похолодания и даже заморозки.

«Но после 25 мая таких проблем обычно уже не бывает. Зацветает сирень, а значит, уже наступает лето. Поэтому в этот период уже можно высаживать все, что в летнюю пору будет радовать глаз», — сообщил эксперт.

Как скоро взойдут посевы, зависит от высаженных культур. Например, огурцы всходят порядка четырех дней, укроп — около десяти дней.

«Если посадите картошку, то ее всход займет от четырех до семи дней в зависимости от фазы развития», — указал собеседник «ВМ».

Уже можно заняться и высадкой цветов — гладиолусов, георгинов. Чуть позже к цветочной клумбе можно добавить рассады бархатцев и астры.

«Гладиолусы и астры зацветают в августе. А бархатцы, маргаритки и анютины глазки высаживают уже цветущими, так что они сразу же украсят участок», — заключил Воробьев.

