Как декорировать окна в квартире, чтобы смотрелось дорого и стильно

Вы сделали ремонт, купили красивую мебель, а комната все равно выглядит «дешево»? Скорее всего, проблема в окнах.

Неправильно подобранные шторы способны убить даже самый продуманный интерьер. А удачные — превратить обычную спальню в картинку из журнала. И дело не в том, сколько вы потратите. Стиль и богатство складываются из деталей, которые сегодня разберем.

Длина имеет значение

Самая частая ошибка — шторы, которые заканчиваются на уровне подоконника или чуть ниже. Это визуально «режет» стену и удешевляет пространство. Дорого выглядят только два варианта. Первый — шторы в пол, с отступом 1-2 см от пола. Второй — с напуском (лужа), когда ткань лежит на полу складками. Для классических интерьеров и плотных тканей подойдет второй вариант. Для современных и практичных — первый. Главное, чтобы шторы не висели «как пришитые» на 5-7 см над полом.

Не прячем карниз

Многие ошибочно думают, что карниз должен быть незаметным. Наоборот, дорогой интерьер требует красивого карниза. Золотое правило гласит, что карниз должен быть шире окна минимум на 30-40 см с каждой стороны. Тогда при раздвинутых шторах окно не выглядит зажатым. Лучший выбор — потолочный карниз (создает эффект высоких потолков) или массивный металлический (деревянный) с наконечниками. Алюминиевые струны без декора оставьте для офисов.

Выбор ткани

Дешевые шторы выдают просвечивающая изнаночная сторона. Если на улице светло, а с изнанки видно все швы и даже стену — это не комильфо. Все дорогие портьеры шьют на подкладке. Она дает три эффекта: ткань не выцветает с лицевой стороны, шторы становятся тяжелее и лучше драпируются, а с улицы окно выглядит глухим и уютным. Подкладка — один из маркеров качественного пошива.

Внимание на крепления

Крючки, которые цепляются за тесьму, — признак бюджетного варианта. Они дают неровные складки и со временем растягивают ткань. Самый дорогой и современный способ — люверсы (кольца, вставленные в верхний край шторы). Они обеспечивают идеальные волны и легко скользят по карнизу. Если люверсы не подходят по стилю, используйте шторную ленту с фиксированной складкой (коэффициент сборки 1:2 или 1:2,5). Но люверсы все же выигрышнее.

Не бойтесь глубины и контраста цвета

Серый и бежевый вроде бы подходят под любой интерьер, но смотрятся безлико. Дорогой вариант — это глубокие, насыщенные цвета. Изумрудный, горчичный, темно-синий, марсала, графитовый. Если боитесь ярких стен, повесьте такие шторы в нейтральной комнате, они станут акцентом. Главное, чтобы цвет штор перекликался с другими элементами (подушки, картина, ваза). Полное слияние со стенами удешевляет. Придерживайтесь золотой середины, когда шторы на 2-3 тона темнее стен или на один-два тона светлее, но с контрастным рисунком.

Мелочь, которая решает все

Обратите внимание на подхваты, кисти, бахрому. Но без фанатизма. Для современных интерьеров — аккуратные магнитные подхваты или лаконичные металлические держатели. Для классических — кисти и бахрома, но не самые дешевые (полиэстер быстро обтрепывается). И важный момент: гарпунная лента (шторная лента с жесткими вставками) делает складки идеально ровными — это деталь, которую оценят профессионалы.

Утюжим на совесть

Какой бы дорогой ни была ткань, если она висит мятым мешком, все пропало. Шторы должны быть отутюжены и отпарены. Идеальный вариант — заказать утюжку при пошиве, а дома просто повесить. Если гладите сами, используйте марлю или качественный отпариватель.

И последний совет. Не экономьте на метраже. Для красивой драпировки ширина штор должна быть в 2-2,5 раза больше ширины карниза.