Как почистить ковер дома без химчистки и специалистов

Самый простой способ почистить ковер без вызова специалистов — использовать подручные средства, которые есть почти в каждом доме. Речь идет о пищевой соде и 3% перекиси водорода. Такой вариант подходит для умеренных загрязнений, когда ковер еще можно спасти без профессиональной химчистки, рассказывает автор канала «Интерьер&Пространство».

Чаще всего ковер в доме загрязняется быстро: по нему ходят в уличной обуви, скапливаются крошки, пыль, волосы, а в семьях с детьми и животными нагрузка еще выше. Профессиональная чистка, конечно, эффективна, но не всегда удобна и может постепенно изнашивать материал, поэтому многие предпочитают более мягкие домашние методы.

Принцип простой: перекись водорода помогает разрушать пятна и осветляет загрязнения, а сода впитывает запахи, жир и лишнюю влагу, одновременно работая как мягкий абразив. В сочетании эти два средства дают универсальный чистящий эффект.

Для раствора берут стакан 3% перекиси водорода, две столовые ложки пищевой соды и примерно два стакана воды. Смесь можно сделать в миске или сразу в пульверизаторе. Перед применением важно хорошо встряхнуть. Обязательно сначала тестируют средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что цвет ковра не меняется.

Перед чисткой ковер тщательно пылесосят. Затем раствор наносят так, чтобы поверхность стала слегка влажной, но не мокрой. Через 5-10 минут влагу аккуратно промакивают чистой тряпкой, не растирая, чтобы не вбить грязь глубже. При необходимости процедуру повторяют, пока загрязнение не уйдет. После полного высыхания ковер снова пылесосят.

Дополнительно можно сделать пасту из соды и перекиси и нанести ее точечно на сложные пятна, оставляя на 10-20 минут. Этот способ особенно хорошо работает с синтетическими покрытиями, а вот с шерстью, шелком и другими деликатными материалами нужна осторожность и предварительная проверка.

Если пятно не ушло сразу, это нормально — иногда требуется повторная обработка. Главное — не использовать слишком концентрированную перекись и обязательно полностью удалять остатки средства, чтобы они не притягивали новую грязь.

Все мы знаем, что бытовые загрязнения оказываются самыми упрямыми. «ГлагоL» рассказывал, как победить рыжие подтеки в унитазе и почистить подушки.