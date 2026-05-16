Признаки устаревшего санузла: что выдает старый ремонт

Если зайти в санузел и выключить режим «да ладно, и так нормально», сразу видно, как сильно он устарел. Вроде бы все целое, ремонт крепкий, но от интерьера веет другой эпохой — причем далеко не в лучшем смысле. Есть несколько предательских деталей, которые выдают такой возраст с головой, рассказывают авторы канала «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

Тотальная закатка в плитку

Когда кафелем зашито вообще все от пола до потолка, комната становится тяжелой и давит, как замкнутый бункер. Сейчас так уже не делают. В тренде комбинации: плитку оставляют только там, где льется вода, а остальные стены красят, покрывают штукатуркой или микроцементом.

Декоративные бордюры и вставки

Все эти дельфинчики, цветочные узоры и полосочки посередине стены мгновенно уводят интерьер в глубокое прошлое. Современный дизайн любит покой. Либо абсолютно чистая поверхность, либо одна выделенная акцентная зона без всякой лишней графики.

Ослепительный глянец

Чрезмерный блеск плитки тоже остался в прошлом. Сейчас все выбирают матовые или сатиновые поверхности. Они смотрятся гораздо мягче, благороднее, да и в уходе, если честно, намного проще.

Мелкая мозаика

Когда-то она была писком моды, а сегодня превратилась в банальный визуальный шум. В небольших санузлах обилие мелких квадратиков просто перегружает пространство. Ей на смену давно пришли крупные форматы и цельные, монолитные фактуры.

Пластик и глянцевые потолки

Пластиковые панели и блестящая пленка на потолке когда-то казались верхом практичности. Сегодня они просто дешевят интерьер. Туда же, в категорию «устарело», уходит «золотая» сантехническая фурнитура и слишком вычурные декоративные смесители. В моде простые формы и спокойные оттенки.

Свет как в операционной

Один бьющий по глазам верхний светильник превращает ванную в служебное помещение или больничный кабинет. Современный подход — это про уют. Свет должен быть мягким, рассеянным и зонированным.

Напольная сантехника и громоздкая мебель

Тяжелые тумбы на ножках и классические унитазы постепенно уходят. Их место занимают подвесные конструкции. Они визуально облегчают комнату и делают интерьер намного современнее.

Унылая цветовая гамма

Бежево-коричневые стены раньше считались беспроигрышной классикой, а сегодня выглядят скучно, плоско и тяжело. Сейчас базу делают светлой и нейтральной, а настроение задают точечными акцентами.

Одинаковые аксессуары «из одной коробки»

Набор из идеально одинаковых хромированных крючков, мыльниц и стаканчиков — главный маркер старого ремонта. Настоящий современный интерьер строится на красивом сочетании разных фактур, а не на блестящих элементах из одной серии.

