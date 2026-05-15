Эксперт объяснил, почему собаки необычно реагируют на интим хозяев

Собаки и кошки реагируют не на сам интим, а на необычное поведение людей: громкие звуки, резкие движения, изменение запахов, эмоциональное возбуждение и общее изменение атмосферы в доме. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Родион Чепалов.

© Газета.Ru

Специалист выделил несколько типов реакций животных. Первый — игровой: особенно молодые собаки начинают прыгать, лаять, приносить игрушки, воспринимая активность хозяев как приглашение к взаимодействию.

«Второй — тревожный: животное пугается необычных звуков и пытается вмешаться или успокоить хозяина. Третий — контролирующий или ревнивый тип. Такое чаще бывает у очень привязанных собак, которые плохо переносят потерю внимания и пытаются физически вклиниться между людьми», — отметил Чепалов.

Научить питомца спокойнее реагировать можно через последовательность и ритуалы. Например, перед закрытием двери отправлять собаку на лежанку, давать команду «место», поощрять спокойствие лакомством или игрушкой. Важно, чтобы сами хозяева оставались спокойными и уверенными, не суетились и не кричали, добавил эксперт.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого объяснил, почему собака обнюхивает человека, когда он возвращается домой. Такое поведение, по его словам, считается не капризом, а полноценным способом получения информации.

Кинолог обратил внимание, что в дикой природе сородичи при встрече первым делом обнюхивают друг друга. На улице собаки также делают это, знакомясь или приветствуя себе подобных. С человеком происходит то же самое, объяснил кинолог.