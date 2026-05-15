Что делать при пропаже питомца

У питомца на ошейнике обязательно должен быть адресник с номером телефона хозяина, а также gps-трекер, по которому его можно отследить. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании-производителя натуральных кормов SUPERPET.

«Перед любой поездкой убедитесь, что на ошейнике есть адресник с вашим актуальным номером. Не лишним будет чипировать питомца, так его смогут идентифицировать и найти вас, если он попадет в ветклинику или приют. Альтернатива – gps-трекер, по которому вы всегда сможете отследить питомца в реальном времени», — рассказали они.

Эксперты добавили, что главная мера профилактики — никогда не отпускайте животное с поводка/шлейки, особенно в незнакомой неогороженной местности.

«Даже самый послушный питомец может вдохновиться новыми запахами и убежать исследовать территорию несмотря на ваши крики. Проверьте, что застежки на ошейнике и поводке стоят крепко и не могут открыться сами по себе», — отметили специалисты.

Они также объяснили, что делать, если питомец все же потерялся.

«Легче всего его будет найти в первые два часа. За это время питомец не мог уйти далеко. Идите по тому направлению, в котором он убежал, громко и настойчиво зовите его по имени. Также можно выкрикивать знакомые и любимые слова, связанные с угощением. Параллельно можно шуршать пакетиком с лакомствами. Проверьте ближайшие дворы и парки, собака могла заинтересоваться именно ими. Если убежала кошка, внимательно осмотрите деревья, машины, густые кусты и другие «укрытия». Испуганное животное могло спрятаться в них или под автомобилями. Оптимальнее всего, если один из хозяев останется на месте пропажи (питомец может вернуться), а второй обойдет окрестности». — посоветовали эксперты.

По их мнению, важно сделать рассылку свежих фото прохожим, собачникам и работникам управляющих компаний, которые проводят много времени на улице.

«Оставьте свой номер на случай, если они увидят питомца. Если поблизости есть магазины или кафе, также сообщите им о пропаже и попросите связаться с вами, если животное окажется поблизости. Обзвоните ветклиники, приюты и службы отлова, находящиеся в радиусе 5-10 км. Опишите питомца и пришлите фото. Также следите за соцсетями приютов и волонтеров по новым постам: часто там сообщают о найденных животных», — рекомендовали они.

Специалисты отметили, что, если поиски затянулись важно подготовить листовки, в которых четко обозначите сумму вознаграждения.

«Это привлечет и замотивирует местных жителей, которые помогут в поисках. Будьте осторожны: не верьте на слово, что нашли питомца, пока не встретитесь с ним. Часто мошенники просят сначала перевести вознаграждение, чтобы передать животное обратно. Как вы понимаете, после перевода средств встречи не происходит», — высказались эксперты компании.

И в заключение они объяснили, что делать при потере в поезде или самолете.