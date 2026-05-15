Эксперт объяснил, кого можно разводить на даче для собственных нужд

В законе о ведении гражданами садоводства и огородничества предусмотрена норма о содержании птицы и кроликов на садовых и огородных земельных участках (п. 4 ст. 23). Об этом рассказал в беседе с RT Станислав Санкеев, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер».

Он подчеркнул, что разведение возможно исключительно для собственных нужд.

«При этом необходимо соблюдать санитарные нормы, требования земельного законодательства и устава товарищества. Также хозяйственные постройки (курятники, вольеры для кроликов) должны располагаться в соответствии с санитарными нормами: не менее 4 м от края соседнего участка, а до дома соседа не менее 12 м и минимум 8 м от колодца или скважины», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, специалист порекомендовал перед началом разведения изучить устав СНТ.

«Также желательно, чтобы избежать каких-либо конфликтов с соседями, получить согласие о таком разведении и документально его зафиксировать. Дополнительно можно получить такое решение на общем собрании членов СНТ. Кроме того, все животные и домашние птицы должны быть привиты и иметь соответствующие ветеринарные документы», — заключил эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT напомнила, что с 1 марта 2026 года обязанность по уничтожению опасных инвазивных растений стала частью режима использования земли.