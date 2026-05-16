Почему после ремонта не хватает розеток в квартире

Ремонт закончился, вещи разложены, и тут выясняется, что розеток в доме катастрофически не хватает. Часть техники вообще осталась без своего законного места. Самое обидное, что такое случается даже тогда, когда электрику делали строго по плану. Просто во время проектирования никто не подумал о реальных приборах, которые появятся в комнатах позже, напоминает автор канала «Строю для себя».

Обычно сильнее всего страдает кухня. Здесь чаще всего забывают сделать выводы под вытяжку, посудомойку, а иногда даже под банальный электроподжиг плиты. Жить с этим, конечно, можно, но технику приходится подключать «на ходу». В ход идут удлинители и провода, которые наспех тянут к ближайшей свободной розетке и прячут за шкафами. Отдельная головная боль — вытяжка. Если не сделать для нее точку подключения наверху, кабель придется спускать вниз, а это выглядит совсем неаккуратно.

В ванной комнате творится похожая история. Проводку под зеркало с подсветкой, дополнительный свет или принудительную вентиляцию закладывают редко. В итоге все это оборудование пытается питаться от одной-единственной розетки, которая и без того вечно занята. То же самое происходит и с электрическими полотенцесушителями. О них нужно думать заранее, иначе потом придется либо полностью переделывать проводку, либо тянуть провода открытым способом прямо по стенам.

Коридор — еще одна зона риска, про которую часто забывают. Сюда обычно вешают системы охраны, сигнализацию и видеонаблюдение, а питания для них не оставляют. В результате все эти блоки занимают одну розетку, и в коридоре становится банально неудобно даже поставить телефон на зарядку.

На самом деле проблема кроется не в количестве розеток, а в том, что на этапе ремонта никто не составляет точный список бытовой техники. Именно из-за этого в новеньких квартирах появляются гирлянды из удлинителей и тройников, а по стенам и за мебелью тянутся провода, которые портят весь интерьер и создают лишний хаос.

К счастью, вместо капитального ремонта можно просто добавить новую точку с помощью компактного удлинителя и аккуратного кабель-канала, о чем рассказывал «ГлагоL». Когда все уже сделано, важно не забывать и о безопасности: постоянное питание бытовой техники через розетки и зарядки не только тратит лишнюю электроэнергию, но и повышает риск перегрева.