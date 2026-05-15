Как избавиться от муравьев на даче

Ключ к избавлению от муравьев заключается не в разовой обработке всего и вся, а в системном подходе: от устранения причины их появления до внимательного отношения к чистоте. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин.

© Unsplash

«Первый шаг — это устранение причин появления насекомых. Нужно тщательно убирать помещение, хранить продукты в герметичных контейнерах, своевременно выносить мусор и не оставлять на поверхностях сладкие или жирные кусочки — лучше вообще никакие не оставлять. На даче важно следить за состоянием почвы, не допускать скопления органических отходов и контролировать влажность. Кстати, и от тараканов все это помогает», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что далее применяются средства борьбы.

«Рекомендую использовать приманки с замедленным действием. Рабочие муравьи уносят их в гнездо, где отравляется вся колония, включая матку. Это более надежный способ, чем аэрозоли, которые дают лишь кратковременный эффект. Также используются барьерные методы, например обработка плинтусов и входных зон специальными составами. Некоторые популярные народные методы, несмотря на распространенность, не дают устойчивого результата. Составы с резкими запахами, такие как уксус или эфирные масла, могут отпугнуть муравьев лишь на время, но не уничтожают источник проблемы. Вас запахи тоже могут отпугнуть, так что осторожнее. А насекомые в итоге просто меняют маршрут и продолжают существовать рядом», — заявил Чикин.

Специалист добавил, что, если муравьи появятся снова, это значит, что колония не была полностью уничтожена.

«Получается, что условия для их жизни сохраняются. В таком случае необходимо повторить обработку и одновременно устранить все факторы, которые привлекают насекомых. При масштабных заражениях специалисты советуют обращаться к профессиональной дезинсекции, особенно если речь идет о многоквартирных домах, где очаг может находиться у соседей», — высказался он.

По мнению эксперта, муравьи не представляют серьезной угрозы, не переносят опасные для людей и питомцев заболевания, но их присутствие доставляет заметный дискомфорт.