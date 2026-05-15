Названа главная ошибка при выращивании рассады

Кажется, что рассада погибает из-за плохих семян или слабых подкормок, но агрономы уверяют: самая частая ошибка совсем другая. Она простая и привычная — слишком частый полив. Именно он, по оценкам специалистов, губит до 90% сеянцев еще на подоконнике, рассказывают авторы канала «MagadanMedia.ru — Магадан и Колыма».

Многие дачники ориентируются на сухую корочку сверху и поливают почти каждый день, стараясь «не допустить засухи». Но внутри грунт при этом часто остается влажным. В такой ситуации корни начинают буквально задыхаться из-за нехватки кислорода, рост замедляется, а сами растения слабеют. Плюс постоянно мокрая почва становится идеальной средой для грибков, особенно для «черной ножки» — инфекции, которая может за несколько дней уничтожить всходы.

Стебли при этом вытягиваются, становятся тонкими и ломкими. Специалисты подчеркивают, что страх пересушить рассаду здесь играет против садовода: на глубине 2-3 сантиметров земля может быть влажной, даже если сверху кажется сухой. Полив «по расписанию» считают ошибкой — проверять почву проще всего пальцем, и если на глубине фаланги влага чувствуется, с водой лучше повременить.

В норме полив рекомендуют проводить примерно раз в 2-4 дня, ориентируясь не на календарь, а на реальное состояние грунта. Воду используют только отстоянную и комнатной температуры, потому что холодная тормозит развитие корней. Полив лучше делать утром, чтобы лишняя влага успела уйти за день и не оставалась на ночь.

При этом важно не размывать землю, а лить воду аккуратно либо использовать нижний полив через поддон — он помогает формировать более крепкую корневую систему. И небольшое подсыхание верхнего слоя между поливами, как отмечают агрономы, — это не проблема, а нормальное условие для здоровой рассады томатов и перцев.

Часто плохая рассада — не вина семян, а грунта: если он пересушен, в нем гибнет полезная микрофлора, и вместо живой почвы получается среда, где легко развиваются болезни. Землю нужно заранее увлажнять, не делать слишком плотной и проверять рыхлость. По самим растениям тоже видны проблемы: желтые листья — нехватка азота, светлые верхушки — железа, фиолетовые жилки — фосфора, а вялость часто говорит о проблемах с корнями, о чем рассказывал «ГлагоL».