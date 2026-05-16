Как избавиться от муравьев на грядках простым способом

Муравьи на грядках сначала кажутся безобидными. Но стоит им начать портить рассаду и разводить тлю, как они тут же превращаются в головную боль. В ход идет все подряд: от покупных отпугивателей до народных рецептов. Сейчас дачники как раз активно обсуждают один такой способ, которым делится автор канала «Маленький сад на краю Вселенной».

Идея в том, чтобы сделать самодельную смесь, которая сработает и как приманка, и как отрава. Берется пластиковая бутылка, в ней проделывают отверстия. Внутрь засыпают манку, добавляют немного сахара и раствор борной кислоты. Все это заливают водой, хорошенько трясут и оставляют настаиваться, чтобы крупа полностью пропиталась.

Потом получившуюся массу используют как брызгалку. Ею проливают муравьиные тропы, места, где насекомых больше всего, а заодно землю вокруг кустов и деревьев. Смысл в том, что муравьи принимают крупинки за еду и тащат их в муравейник. В итоге вся колония исчезает за несколько дней. Правда, после первого же дождя обработку придется повторить, так как средство просто смоется.

Конечно, в быту удобны не все методы. Дачники часто делятся и другими вариантами: например, советуют сыпать корицу для отпугивания или даже закапывать под деревья овечью шерсть для защиты от вредителей. Но такие способы подходят не каждому, ведь ту же шерсть еще нужно где-то достать. А вот метод с манкой любят как раз за простоту и копеечную стоимость: все ингредиенты всегда под рукой, а сама подготовка занимает пару минут.

Еще одна классическая дачная проблема — тля на деревьях. Она высасывает соки, а муравьи ее разносят, поэтому химия не всегда лучший выход. Вместо этого используют простой барьер из тряпки, пропитанной нерафинированным маслом, и слоя синтепона, который перекрывает доступ насекомым к стволу, как советовал «ГлагоL».