Как правильно ухаживать за собакой в жару

Владельцам следует скорректировать время и длительность прогулок.

Также необходимо обеспечивать питомцу достаточное количество воды, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Скорректировать время прогулок, то есть мы в самую жару не выходим гулять. Можем пораньше утром, попозже вечером, когда более-менее контролируемая температура. Сокращаем время прогулок. Особенно это касается больших собак. Мы не отходим далеко от своего дома, чтобы при первых признаках неблагополучия можно было сразу вернуться домой. Обеспечиваем достаточное количество воды на прогулке. Можем даже смачивать немножко шерсть, если мы видим, что не очень хорошо, душновато стало животному».

Помимо этого, Шеляков призвал хозяев отказаться от герметичных намордников в знойную погоду из-за риска перегрева.

«И, конечно же, не пользуемся намордниками. Дело в том, что у собак нет потовых желез и охлаждение происходит за счёт учащённого дыхания. То есть животное внутри себя проветривает. В герметичном наморднике оно этого сделать не может, возникает перегрев, тепловой удар, который может сопровождаться рвотой, захлёбыванием в этом герметичном наморднике. То есть можно в жару только хуже сделать».

Ранее ветеринар рассказал, что делать, если у домашнего животного произошёл тепловой удар. В таком случае питомца необходимо охладить при помощи компресса, напоить водой, а после доставить в клинику.