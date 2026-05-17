Как прочистить засор в раковине без сантехника: простые способы

Засор в раковине почти всегда случается внезапно. Сначала вода начинает уходить медленнее, потом застаивается, и кажется, что без сантехника уже не обойтись. Но на самом деле в большинстве случаев вы справитесь своими силами, ведь нужные средства найдутся в каждом доме, рассказывает автор канала «Реализатор идей».

Если засор еще не критический и вода просто уходит хуже обычного, вам поможет обычный стиральный порошок. Он отлично расщепляет жировые отложения, которые чаще всего и забивают кухонные трубы. Сначала залейте в раковину горячую воду и дайте ей уйти. После этого засыпьте несколько ложек порошка прямо в слив. Через некоторое время повторите процедуру и оставьте смесь работать на несколько часов, а затем снова промойте все горячей водой.

Этот же прием отлично работает для профилактики и регулярного ухода. Просто время от времени пропускайте раствор с порошком через слив, чтобы мягко очищать трубы и не допускать накопления грязи.

Когда вода почти не уходит или стоит полностью, вы имеете дело с более серьезным засором. В таких случаях нужно использовать химию помощнее, например каустическую соду. Разведите ее в горячей воде, залейте в слив и оставьте на несколько часов. Такой раствор эффективно разрушает жир, грязь и даже волосы, из которых часто прессуются плотные пробки.

При этом обязательно соблюдайте осторожность. Каустическая сода очень едкая и при неправильном обращении может вызвать серьезные ожоги, поэтому защищайте руки и глаза.

В итоге принцип максимально прост. Слабые засоры обычно устраняются мягкими бытовыми средствами, а более сложные требуют сильной химии. И чем раньше вы начнете действовать, тем проще вернете раковину к нормальной работе без лишних затрат и вызова специалистов.

