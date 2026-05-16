Вот будет лето, поедем на дачу: как привить детям любовь к огороду и саду

Для многих утомленных радостями цивилизации взрослых дача — это именины сердца. Теплый вечер, запах травы, кружка чая (ну или еще чего) на веранде и помидоры, которые выращены вот этими самыми руками. Но дети часто смотрят на все это иначе — и никто в свои условные 10-12 лет почему-то не горит желанием таскать ведра в жару или собирать колорадских жуков.

Любовь к даче почти никогда не появляется через давление — никак нельзя заставить человека полюбить грядки лекцией о пользе укропа. Зато можно превратить дачу из скучной повинности в пространство свободы, игры, открытий и очень живого контакта с миром. Психолог Радмила Бакирова предложила интересные варианты, как решить проблему.

Ребенку нужен не труд, а ощущение приключения

Главная ошибка взрослых — начинать знакомство с огородом с радостного сообщения, что сейчас все будут работать. Для ребенка это звучит примерно так же соблазнительно, как перспектива сидеть на скучной лекции в роскошный летний день. Дети любят ощущение исследования — им интересно наблюдать, как из маленького зернышка вдруг вырастает огромный подсолнух, как пахнет томатный куст после полива, почему клубника сладкая на солнце и кислее после дождя — и еще миллион разных почему.

«Поэтому лучше работает формат игры и открытия. Можно выделить ребенку собственную маленькую грядку, где он сам выбирает, что сажать — пусть даже половина экспериментов закончится, мягко говоря, странно. Детям важно чувствовать не контроль взрослых, а свое участие и право принимать решения. Кстати, дети гораздо охотнее едят овощи, которые выросли под их собственными руками», — утверждает эксперт.

Дача должна ассоциироваться не только с обязанностями

Если каждый выезд на дачу выглядит как восьмичасовой сельскохозяйственный марафон, любовь к ней не появится. У ребенка быстро формируется простая ассоциация: дача это скука, жара, комары и бесконечный рабский труд на плантации. Очень важно, чтобы там оставалось место для удовольствия — развести костер, поваляться с книжкой в гамаке, поесть ягоды прямо с куста, вечером прогуляться на озеро... Именно такие вещи потом становятся теплыми воспоминаниями.

Детям важно видеть результат быстро

Одна из причин, почему огород кажется детям скучным — слишком длинное ожидание. Посадить что-то в мае и знать, что ну вот к августу вырастет — для ребенка примерно как предложение ждать конца света.

«Поэтому лучше начинать с культур, где результат появляется быстро. Редис, горох, зелень, клубника, помидорки черри, подсолнухи — отличные варианты. Когда ребенок видит, что вчера были крохотные ростки, а послезавтра уже что-то интересное, включается азарт», — говорит психолог.

А еще современным детям неожиданно нравится то, что взрослым кажется обыденным и рутинным: копаться в земле руками, искать червяков, поливать грядки вечером. Потому что это дает сенсорный опыт, которого в городской жизни становится все меньше, но он нужен для нормального развития мозга.

Не стоит превращать огород в систему наказаний

Фраза «будешь плохо себя вести — поедешь полоть картошку» сделала для ненависти к даче примерно столько же, сколько школьная обязаловка — для неземной любви к чтению. Когда огород становится символом наказания, ребенок начинает воспринимать землю, растения и любую помощь как унизительную повинность. А потом взрослые удивляются, почему подросток при слове «дача» реагирует так, будто его отправляют на каторгу.

Намного лучше работает включение в общий процесс без давления. Не «иди копай», а «помоги выбрать, где посадим мяту». Не «ты обязан поливать», а «пойдем, вместе посмотрим, как за день выросли кабачки». И еще один важный момент: дети очень тонко считывают отношение взрослых. Если родители сами ненавидят дачу, но героически страдают, потому что надо, ребенок это прекрасно чувствует.