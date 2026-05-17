Как избавиться от клещей на даче: проверенные способы обработки

Клещи давно перестали быть проблемой только леса — сегодня они спокойно чувствуют себя прямо на дачных участках: в траве, кустах и даже рядом с садовой мебелью. Борьба с ними для многих садоводов стала обязательной частью сезона, особенно весной и в начале лета, рассказывает автор канала «Реализатор идей».

Перед любой обработкой важно понять, есть ли клещи вообще. Для этого используют простой «флаговый тест»: берут белую ткань, закрепляют на палке и проводят ею по траве и кустам в сухую погоду. Если паразиты есть, они цепляются за ворс. После этого их обязательно уничтожают (чаще всего сжигают) и уже после этого переходят к обработке участка.

Начинают обычно с более мягких способов. Один из самых популярных — чесночный раствор. Измельченный чеснок заливают кипятком, настаивают, остужают и разбавляют водой примерно 1 к 1. Полученной жидкостью опрыскивают траву и кусты. Запах довольно резкий, но держится недолго. Также используют растворы с эфирными маслами цитрусовых или хвойных — клещи их плохо переносят.

Ещё один бюджетный вариант — смесь борной кислоты и соды. Ею посыпают дорожки, лавки и другие зоны риска. Иногда готовят и раствор для опрыскивания. Такие средства считаются доступными и при этом достаточно действенными для профилактики.

Перед обработкой участок обязательно приводят в порядок: убирают старую траву, листья и ветки, где клещи часто прячутся. Работы проводят в сухую погоду, когда не ожидается дождя в ближайшие дни. При этом важно соблюдать меры безопасности: плотная одежда, перчатки, защита для глаз, а детей и животных на время обработки лучше убрать с участка.

Если клещей слишком много и народные методы не помогают, применяют специальные химические средства на основе акарицидов. Они действуют быстрее и сильнее, но требуют строгого соблюдения инструкции.

В целом принцип простой: не ждать появления проблемы, а заранее поддерживать участок в чистоте и регулярно проводить профилактику. Тогда риск столкнуться с клещами становится значительно ниже.

Все мы знаем, что укусы клеща опасны переносимыми инфекциями. Если же вы заметили, что паразит уже присосался, немедленно удаляйте его и обращайтесь в больницу. Это же касается и животных, чтобы избежать риска заражения, писал «ГлагоL».