Названы главные риски ранних арбузов

Арбузы в конце мая и начале лета не обязательно опасны, но именно ранние плоды чаще вызывают вопросы по качеству, условиям выращивания и хранения. Главный риск связан не столько с нитратами, сколько с нарушением логистики, санитарии и попыткой искусственно ускорить созревание, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

«Миф о том, что все ранние арбузы "накачаны химией", появился не на пустом месте. Действительно, в начале сезона часть продукции выращивается с активным использованием удобрений и стимуляторов роста, особенно если производителю важно максимально быстро вывести товар на рынок. Однако сегодня ранние арбузы появляются не только из-за агрессивной агротехники, но и благодаря тепличным технологиям, южным регионам выращивания и импорту», — объяснила она.

При этом риск повышенного содержания нитратов у ранних арбузов действительно выше, чем в разгар сезона. Нитраты сами по себе не являются ядом – растениям они необходимы для роста. Проблема начинается при превышении допустимых норм. Особенно чувствительны к этому дети, беременные женщины и люди с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

«Но на практике чаще опасны не нитраты, а бактерии и неправильное хранение. Арбуз — продукт с очень высоким содержанием воды и сахаров, а значит, идеальная среда для размножения микроорганизмов. Если плод хранится на жаре, лежит у дороги, имеет трещины или повреждения, риск кишечных инфекций становится гораздо выше, чем риск «отравления химией», — предупредила специалист.

Отдельная проблема — продажа уже разрезанных арбузов. Многие недооценивают, насколько быстро бактерии размножаются на сладкой, влажной мякоти при летней температуре. Особенно опасно, если арбуз разрезали грязным ножом или хранили без охлаждения. Именно поэтому санитарные службы регулярно предупреждают: покупать половинки и четвертинки арбузов на стихийных развалах — плохая идея.

«Есть и визуальные признаки, которые должны насторожить. Слишком яркая, неестественно красная мякоть с глянцевым блеском, желтоватые прожилки внутри, водянистая структура и отсутствие характерного арбузного запаха могут говорить либо о незрелости, либо о нарушениях при выращивании. Но определить содержание нитратов «на глаз» все равно невозможно. Большинство популярных народных методов здесь не работают», — сказала эксперт.

Важно понимать и сезонность. Для российских арбузов естественный массовый сезон — это вторая половина лета, особенно август. Чем ближе к этому периоду, тем выше вероятность купить плод, созревший естественным образом без попытки ускорить процесс.