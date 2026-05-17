Иллюзия свободы убьет питомца: почему самовыгул гарантированно погубит кошку

Самовыгул для кошки – это, по сути, смертельный приговор. Об этом предупредила волонтёр Елена Воинова. Она назвала безопасные альтернативы.

Выпускать домашнюю кошку на улицу без присмотра – не про свободу, а про серьёзную угрозу её жизни, рассказала ИА SevastopolMedia основатель центра помощи бездомным животным "Кошкин дом" Елена Воинова. По её словам, такая "свобода" рано или поздно может обернуться бедой.

– Многие владельцы делают это из лучших побуждений: хотят, чтобы кошка подышала воздухом, побегала по траве, пообщалась с сородичами. Но городская среда не похожа на безопасный двор из детской сказки. Здесь есть машины, собаки, агрессивные люди, яды, инфекции и масса других угроз, с которыми домашнее животное не справится, – объясняет эксперт.

Кошка может получить смертельное отравление, всего лишь лизнув что-то на улице или съев заражённую добычу. Есть и не такие очевидные, но не менее серьёзные угрозы. На улице питомец может подхватить инфекцию или паразитов, получить травмы, которые хозяин не сразу заметит, либо просто не найти дорогу домой, если испугается и потеряет ориентир. И даже если раньше кошка всегда возвращалась, это вовсе не гарантирует, что так будет и дальше.

Эксперт подчеркнула, что домашнее животное полностью зависит от человека, а значит, именно хозяин отвечает за то, чтобы у питомца была не мнимая свобода, а действительно безопасная и комфортная жизнь.

Вместо того чтобы просто открывать дверь, Елена Воинова советует организовать для кошки безопасную среду дома: установить игровые комплексы, когтеточки, туннели, оборудовать защищённый балкон, добавить интерактивные игрушки и каждый день уделять время общению. Даже 10–15 минут активной игры помогают снизить скуку и дают маленькому хищнику возможность реализовать природные инстинкты без риска для жизни.