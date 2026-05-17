Отпуск с четвероногим другом: как выбрать транспорт и снизить стресс у питомца

Сезон отпусков продолжается с мая по сентябрь. Каждый год владельцев домашних животных в это время беспокоят одни и те же вопросы: надо ли брать в путешествие питомца и какой транспорт для него будет более комфортным. Ответы на них — в материале «Вечерней Москвы».

По словам ветеринара Михаила Шелякова, у всех животных есть индивидуальные особенности, от которых в том числе зависит их способность переносить поездки.

— Есть люди, которые не выдерживают длительных поездок на автотранспорте, — для кого-то самолет — испытание, для кого-то — поезд. У животных все так же. Но в любом случае во время путешествия пушистика надо окружить заботой, вниманием, любовью. Не все авиакомпании разрешают держать в салоне кошку или собачку, тем более большую. Поэтому случается так, что из-за стресса, из-за того, что любимого человека нет рядом, животных привозят в полуобморочном состоянии.

При перелете и во время поездки для успокоения животного можно использовать антидепрессанты. Не надо питомца перед стрессовой ситуацией перекармливать, но и голодать он не должен. Если есть какие-то указания со стороны ветеринара, надо им следовать: например, взять лекарства.

— Мы видим иногда, что какой-то путешественник с котом на пару покоряет вершины, летает на параплане. Это выглядит мило, но на самом деле редко кто из животных получает от этого удовольствие. Они все-таки немного другие. Скажем так, у них другая сфера интересов и удовольствий. Если вам нравится ездить на автомобиле и вы предпочитаете машину авиатранспорту, не факт, что питомец будет с вами солидарен.

В общем, в первую очередь надо хорошо знать интересы, характер питомца, его «отношение» к различным видам транспорта. Если любые переезды даются ему нелегко, то, возможно, стоит сократить ваш отпуск?

Хотя котик или собачка все-таки не хрустальные, так что аккуратно испытывать их возможности можно.

— Пока мы не попробуем какой-то продукт, мы не поймем, есть ли у нас аллергия. Вот и с животными и их реакциями на разные виды транспорта так же. Допустим, вас ждет поездка на машине на Южный Урал. Вы знаете, что она у вас займет почти сутки. Тогда вы для начала хотя бы 3 часа покатайтесь с питомцем, чтобы понять его реакцию. Все-таки длительное времяпрепровождение в грохочущей железной коробке может для животного стать шоком.

Отдельный вопрос — что вообще лучше для животного? Будет ли ему спокойнее поехать с хозяином или остаться дома?

— Бывает, у нас оставляют в клинике собачку на время отпуска, — говорит Шеляков. — Удовольствия от такого пребывания животное не получит, как бы хорошо за ним ни ухаживали. Все равно это незнакомое помещение, незнакомые люди. В большей или меньшей степени питомец будет страдать. Если уж возникла необходимость уехать в отпуск без друга, оставьте его дома, договоритесь с родственниками, чтобы они его навещали и кормили. Очень хорошо действует общение по видеосвязи. Так вы покажете питомцу, что вы где-то рядом и о нем не забыли.

А как подготовиться к отдыху с домашними питомцами на природе и что важно учесть, «Вечерняя Москва» узнала у доктора ветеринарных наук и эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко.