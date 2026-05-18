Какие секреты профессионалов чистоты действительно работают

Руководитель клининговой компании Екатерина поделилась с «Вечерней Москвой» секретами качественной уборки. Наш корреспондент опробовала методы в деле.

© Вечерняя Москва

Екатерина Даниленко работает в сфере клининга восемь лет, начала она обычным мастером по чистоте, а сейчас уже руководитель компании. По ее словам, в запасе профессионального клинера — сложная техника и множество спецсредств, помогающих сделать генеральную уборку. Однако обойдутся услуги мастера недешево. Уборка однокомнатной квартиры в Москве будет стоить минимум 5 тысяч рублей.

Поэтому имеет смысл «подсмотреть» секреты опытных клинеров и опробовать их на практике. К счастью, немало мастеров уборки ведут блоги, рассказывают, как добиться идеальной чистоты в доме. К слову, базовый набор клинера стоит около 30 тысяч. Но есть хитрости, которые позволят обойтись без него.

Чистая зарплата

Клинеры могут зарабатывать до 150 тысяч, но в среднем мастера уборки получают от 70 до 100 тысяч.

Лучше без заварки

Как очистить зеркало без использования бытовой химии. Эксперт советует заварить крепкий чай и добавить туда ложку соли. Затем этим настоем надо протереть зеркало. Остатки чая убираем сухой салфеткой без ворса.

ПРОВАЛ: этот лайфхак не оправдал ожиданий. Зеркало стало еще более грязным, с большим количеством разводов. Чай хорошо отмыл все пятна, и сначала зеркало стало чистым, но финальный этап с сухой салфеткой все испортил. Вторая попытка также не увенчалась успехом.

Дом отстираем

На шкафах регулярно собирается пыль, которую нужно убирать практически каждый день. У Екатерины Даниленко тоже есть лайфхак, которым она пользуется больше пяти лет. Перед уборкой можно добавить в воду для смачивания тряпки немного кондиционера для стирки белья. Тогда появится приятный аромат чистоты, а пыль будет меньше оседать.

УСПЕХ: такой метод особенно подойдет для труднодоступных мест. Кондиционер действительно мешает оседанию пыли и добавляет аромат свежести в доме.

Спасаем обои

Представьте: ребенок решил разрисовать недавно переклеенные обои. Как быстро убрать следы от фломастера. Можно взять средство для мытья посуды, нанести его на губку и вспенить, а затем протереть обои. Кроме того, можно воспользоваться трехпроцентной перекисью водорода и с помощью ватного диска протереть следы от маркеров или фломастеров.

УСПЕХ: совет действительно работает. С первого прикосновения губки, смоченной в теплой воде, пятно от маркера исчезает. Таким же способом можно оттереть и следы от карандашей.

Избавляемся от налета

Одной из главных проблем, с которой сталкивается каждая хозяйка, можно назвать известковый налет в ванной. Чтобы поверхность кранов оставалась чистой надолго, после очистки нужно взять салфетку, нанести на нее воск от свечи и протереть сантехнику. Такой метод мягко воздействует на поверхность и не повреждает покрытие.

УСПЕХ: это и правда работает — покрытие крана становится глянцевым. Если использовать воск ароматической свечи, в ванной надолго сохранится приятный аромат.

Запаситесь уксусом

Если у вас в доме нет бытовой химии или вы принципиально не хотите ее использовать, можете попробовать народные средства.

Вместо средства для мытья посуды можно использовать горчичный порошок. Он быстро справится с жиром и экологичнее, чем бытовая химия.

Любители свежесваренного кофе знают, что отмыть кофемолку — та еще проблема, поэтому был придуман способ легкой и быстрой очистки техники. Для этого нужно просто засыпать вместо кофе пищевую соду и прокрутить ее несколько раз.

Справиться с разводами на стекле и зеркалах поможет раствор из уксуса и воды. Благодаря химическим свойствам уксуса средство убирает загрязнения.

Окна советуют протирать смесью кукурузного крахмала и белого уксуса с водой для идеальной чистоты. Чтобы сделать раствор, нужно смешать чайную ложку крахмала с чашкой воды и чашкой уксуса. Такой способ работает благодаря тому, что крахмал бережно шлифует поверхности, а уксус избавляет от неприятных запахов.

Хозяйки нашли идеальный метод очистки скатертей от пятен от ягод. Лето уже близко, так что способ очень кстати. Чтобы убрать загрязнения, нужно разместить участок ткани над дуршлагом и вылить на пятно кипяток, который, пройдя сквозь ткань, уберет ягодные следы.

Очищать предметы из нержавеющей стали советуют оливковым маслом. Для этого нужно нанести всего одну каплю на поверхность и растереть по направлению металлических волокон, а затем убрать излишки бумажным полотенцем. После этого на стали не будут оставаться отпечатки пальцев.

Для очистки душа от налета тоже предлагают использовать уксус. Нужно налить его в пакет и привязать его к лейке на ночь. Утром включите душ и смойте всю отлипшую грязь. Способ работает благодаря тому, что уксусная кислота разъедает минеральные отложения.

Весной не только пробуждается природа, но и растет число случаев респираторных вирусных инфекций. Нередко болезни передаются «под одной крышей» — за одним заболевшим членом семьи заражается другой. Можно ли снизить риск распространения инфекции с помощью уборки дома, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.