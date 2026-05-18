Запаситесь уксусом: какие секреты профессионалов чистоты действительно работают
Руководитель клининговой компании Екатерина поделилась с «Вечерней Москвой» секретами качественной уборки. Наш корреспондент опробовала методы в деле.
Екатерина Даниленко работает в сфере клининга восемь лет, начала она обычным мастером по чистоте, а сейчас уже руководитель компании. По ее словам, в запасе профессионального клинера — сложная техника и множество спецсредств, помогающих сделать генеральную уборку. Однако обойдутся услуги мастера недешево. Уборка однокомнатной квартиры в Москве будет стоить минимум 5 тысяч рублей.
Поэтому имеет смысл «подсмотреть» секреты опытных клинеров и опробовать их на практике. К счастью, немало мастеров уборки ведут блоги, рассказывают, как добиться идеальной чистоты в доме. К слову, базовый набор клинера стоит около 30 тысяч. Но есть хитрости, которые позволят обойтись без него.
Чистая зарплата
Клинеры могут зарабатывать до 150 тысяч, но в среднем мастера уборки получают от 70 до 100 тысяч.
Лучше без заварки
Как очистить зеркало без использования бытовой химии. Эксперт советует заварить крепкий чай и добавить туда ложку соли. Затем этим настоем надо протереть зеркало. Остатки чая убираем сухой салфеткой без ворса.
ПРОВАЛ: этот лайфхак не оправдал ожиданий. Зеркало стало еще более грязным, с большим количеством разводов. Чай хорошо отмыл все пятна, и сначала зеркало стало чистым, но финальный этап с сухой салфеткой все испортил. Вторая попытка также не увенчалась успехом.
Дом отстираем
На шкафах регулярно собирается пыль, которую нужно убирать практически каждый день. У Екатерины Даниленко тоже есть лайфхак, которым она пользуется больше пяти лет. Перед уборкой можно добавить в воду для смачивания тряпки немного кондиционера для стирки белья. Тогда появится приятный аромат чистоты, а пыль будет меньше оседать.
УСПЕХ: такой метод особенно подойдет для труднодоступных мест. Кондиционер действительно мешает оседанию пыли и добавляет аромат свежести в доме.
Спасаем обои
Представьте: ребенок решил разрисовать недавно переклеенные обои. Как быстро убрать следы от фломастера. Можно взять средство для мытья посуды, нанести его на губку и вспенить, а затем протереть обои. Кроме того, можно воспользоваться трехпроцентной перекисью водорода и с помощью ватного диска протереть следы от маркеров или фломастеров.
УСПЕХ: совет действительно работает. С первого прикосновения губки, смоченной в теплой воде, пятно от маркера исчезает. Таким же способом можно оттереть и следы от карандашей.
Избавляемся от налета
Одной из главных проблем, с которой сталкивается каждая хозяйка, можно назвать известковый налет в ванной. Чтобы поверхность кранов оставалась чистой надолго, после очистки нужно взять салфетку, нанести на нее воск от свечи и протереть сантехнику. Такой метод мягко воздействует на поверхность и не повреждает покрытие.
УСПЕХ: это и правда работает — покрытие крана становится глянцевым. Если использовать воск ароматической свечи, в ванной надолго сохранится приятный аромат.
Запаситесь уксусом
Если у вас в доме нет бытовой химии или вы принципиально не хотите ее использовать, можете попробовать народные средства.
- Вместо средства для мытья посуды можно использовать горчичный порошок. Он быстро справится с жиром и экологичнее, чем бытовая химия.
- Любители свежесваренного кофе знают, что отмыть кофемолку — та еще проблема, поэтому был придуман способ легкой и быстрой очистки техники. Для этого нужно просто засыпать вместо кофе пищевую соду и прокрутить ее несколько раз.
- Справиться с разводами на стекле и зеркалах поможет раствор из уксуса и воды. Благодаря химическим свойствам уксуса средство убирает загрязнения.
- Окна советуют протирать смесью кукурузного крахмала и белого уксуса с водой для идеальной чистоты. Чтобы сделать раствор, нужно смешать чайную ложку крахмала с чашкой воды и чашкой уксуса. Такой способ работает благодаря тому, что крахмал бережно шлифует поверхности, а уксус избавляет от неприятных запахов.
- Хозяйки нашли идеальный метод очистки скатертей от пятен от ягод. Лето уже близко, так что способ очень кстати. Чтобы убрать загрязнения, нужно разместить участок ткани над дуршлагом и вылить на пятно кипяток, который, пройдя сквозь ткань, уберет ягодные следы.
- Очищать предметы из нержавеющей стали советуют оливковым маслом. Для этого нужно нанести всего одну каплю на поверхность и растереть по направлению металлических волокон, а затем убрать излишки бумажным полотенцем. После этого на стали не будут оставаться отпечатки пальцев.
- Для очистки душа от налета тоже предлагают использовать уксус. Нужно налить его в пакет и привязать его к лейке на ночь. Утром включите душ и смойте всю отлипшую грязь. Способ работает благодаря тому, что уксусная кислота разъедает минеральные отложения.
Весной не только пробуждается природа, но и растет число случаев респираторных вирусных инфекций. Нередко болезни передаются «под одной крышей» — за одним заболевшим членом семьи заражается другой. Можно ли снизить риск распространения инфекции с помощью уборки дома, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.