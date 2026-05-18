Какой интерьер может усиливать усталость

«Перегруженный интерьер» может усиливать усталость для тревожного человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Родион Чепалов.

«С точки зрения психологии интерьер действительно может влиять на настроение, тревогу, усталость и даже отношения в семье. Он не «лечит» депрессию напрямую, но создает среду, в которой нервная система либо расслабляется, либо остается в напряжении. Существует даже экологическая психология – направление, изучающее влияние пространства на психику», — заявил эксперт.

Чепалов рассказал, что можно выделить несколько типов интерьеров и их психологического эффекта. К первому эксперт отнес «перегруженный интерьер»: много мелких предметов, открытых полок, ярких цветов, визуального шума. По его словам, такая обстановка плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека.

«Для тревожного человека такая среда может усиливать усталость. Например, женщина 34 лет после развода жаловалась, что дома «невозможно отдыхать». В квартире было много вещей, сувениров, пестрых деталей. После того, как пространство стало спокойнее – светлые стены, меньше предметов, теплый свет – она описывала состояние как «будто мозг перестал кричать», — отметил Чепалов.

Ко второму типу он отнес «стерильный интерьер»: холодный свет, серо-белые оттенки, минимум личных вещей. Эксперт считает, что иногда это выглядит дорого, но может усиливать ощущение эмоциональной пустоты.

«Мужчина 42 лет, IT-специалист, жил в очень минималистичной квартире и говорил, что дома «как в офисе». После появления дерева, текстиля, растений и мягкого света у него уменьшилось ощущение одиночества», — поделился психолог.

Эксперт рассказал, что третий тип – это «убежище»: мягкий теплый свет, текстуры, пледы, книги, растения, удобные зоны отдыха. Такой интерьер помогает людям с хроническим стрессом. По словам психолога, здесь работает и физиология: теплый свет и природные фактуры нервная система воспринимает как более безопасные.

«Очень влияет цвет. Холодные серо-синие оттенки и белый офисный свет повышают концентрацию, но при избытке могут усиливать эмоциональную дистанцию. А песочные, зеленые, древесные цвета обычно снижают напряжение. Не случайно уютные кафе используют теплый свет и дерево – человеку хочется дольше оставаться там, где психика чувствует безопасность», — объяснил Чепалов.

Он отметил, что иногда люди пытаются буквально «изменить жизнь через ремонт». После кризиса выбрасывают старые вещи, перекрашивают стены, меняют мебель. Как объяснил психолог, в этом и есть психологический смысл: мозгу нужен материальный символ перемен. Поэтому после перестановки или ремонта многие действительно ощущают прилив энергии и контроля над жизнью.

«Интерьер – это скорее усилитель состояния, а не волшебная таблетка. Если человек глубоко выгорел или находится в тяжелых отношениях, один новый диван проблему не решит. Зато пространство может либо помогать восстановлению, либо ежедневно отнимать силы», — подчеркнул Чепалов.

По его словам, самые полезные изменения обычно простые: меньше визуального шума, больше естественного света, удобное место для отдыха, живые растения, приятные тактильные материалы и ощущение, что пространство отражает самого человека, а не только модный тренд.