Ветеринар рассказала, как правильно кормить питомца в жару

В период сильной жары необходим особенно внимательный подход к кормлению домашних животных. В такое время у питомцев снижается аппетит и увеличивается потребность в воде. Об этом газете «Известия» рассказала ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова.

© Газета.Ru

По словам специалиста, в жару животным нужно пить в 2-3 раза чаще, чем в остальное время. Хозяевам следует обеспечить питомцу постоянный доступ к свежему питью, расставив несколько мисок по всей квартире. При этом их содержимое необходимо менять каждые 3-4 часа.

Ветеринар отметила, что не следует наливать в миски холодную воду, поскольку она может спровоцировать у животного спазм сосудов. Вместо этого можно добавить в жидкость лед.

«В жару у животных снижается аппетит — это нормально. Организм не хочет тратить энергию на переваривание тяжелой пищи», — подчеркнула она.

Врач посоветовала перенести основные приемы пищи на раннее утро и поздний вечер. При этом влажный корм не следует оставлять в миске дольше чем на 40 минут. Сухие гранулы не рекомендуется замачивать заранее. В противном случае возрастает риск их быстрой порчи из-за размножения бактерий.

Врач-ветеринар Михаил Шеляков до этого предупреждал, что поездка на дачу может вызвать у домашней кошки сильный стресс. Поэтому, по его словам, для избежания трудностей во время дороги и самого отдыха на природе важно понять, как питомец перенесет смену привычной обстановки.