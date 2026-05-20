Кинолог рассказал, зачем собака сопровождает хозяина на кухню

Собаки следуют за владельцем по дому, в том числе и в темное время суток, чтобы защитить своего хозяина от возможных угроз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Одной из главных причин такого поведения является защита члена стаи. В дикой природе предки собаки практически не действовали поодиночке, безопасность могла обеспечить только стая. Когда хозяин прерывает сон и отправляется куда-то в темноте, питомец считает нужным сопроводить и подстраховать его. Ночь – уязвимое время, собака инстинктивно пытается защитить человека от возможной опасности вроде нападения хищника, как это было у ее предков», – сказал Голубев.

Кроме того, собаки зачастую ассоциируют кухню с зоной, где выдают лакомства.

«Следуя за хозяином, собака может получить заодно что-то вкусное. Это тоже часть инстинктов: никогда не упускай возможность подкрепиться», – отметил кинолог.

Голубев пояснил, что у щенков может наблюдаться ситуация с гиперпривязанностью к хозяину.