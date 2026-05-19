Дачникам перечислили самые неприхотливые цветы для участка

Наиболее неприхотливыми цветами, которые можно вырастить на дачном участке, являются котовник, анютины глазки и сальвия. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она уточнила, что анютины глазки главное высадить в место, где много солнца, или хотя бы разместить в полутени. По ее словам, после этого растение не потребует особого ухода. Это же касается турецкой гвоздики, которую практически не нужно поливать. Ей хватает периодически выпадающих дождей.

«Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми», – подчеркнула Воронова.

Любителям лаванды садовод посоветовала выбирать альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии, которые растут практически сами по себе. Эксперт уточнила, что все эти растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого говорил, дачникам не стоит бояться опоздать с посадками, в том числе, из-за погоды. Главное в огороде — не календарь, а правильные сорта.

