"Мосбилет" приглашает в мемориальные музеи Пушкина, Булгакова и Цветаевой

Москвичей и туристов пригласили посетить квартиры композитора Александра Скрябина, а также писателей Александра Пушкина, Михаила Булгакова и Марины Цветаевой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Здесь Скрябин провел последние годы жизни. Сразу после его смерти был создан музей. В разные годы в доме бывали Константин Бальмонт, семья Гнесиных, Валерий Брюсов и другие известные деятели культуры. Кроме того, именно в этом здании зарождалась Московская экспериментальная студия электронной музыки.

"Для работы со знаменитым синтезатором АНС музей посещали Эдуард Артемьев, Альфред Шнитке, София Губайдулина и другие. Среди гостей студии бывали Владимир Высоцкий и Федерико Феллини", – отметил заведующий отделом научной работы музея Владимир Попков.

Гости музея Скрябина могут увидеть не только рояли Bechstein и Becker, которыми пользовался композитор, но и световой круг для исполнения поэмы "Прометей", фрак, рукописи сочинений, различные картины и автографы.

Мемориальная квартира А. С. Пушкина (улица Арбат, дом 53)

Пушкин арендовал квартиру на Арбате перед свадьбой с Натальей Гончаровой в январе 1831 года. Здесь бывали его ближайшие друзья Петр Вяземский, Павел Нащокин, Денис Давыдов, Евгений Баратынский. Кроме того, здесь состоялся первый бал молодоженов, куда приехал князь Николай Борисович Юсупов.

В мае того же года Пушкины уехали в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу. Затем в комнатах писателя жил композитор Петр Чайковский. В советские годы там был Окружной самодеятельный театр Красной армии, затем появились коммуналки. В 1974 году дом объявили памятником и выселили жителей. Музей Пушкина открылся в 1986 году, в 150-ю годовщину свадьбы поэта.

В настоящее время музей включает 20 залов, включая цокольный этаж, где представлена история района Арбат с макетом усадьбы Хитрово. На первом этаже находится литературно-историческая экспозиция, а на втором воссоздано мемориальное пространство.

Музей Михаила Булгакова (Большая Пироговская улица, дом 35А)

Там Булгаков поселился в августе 1927 года и уехал оттуда в феврале 1934-го. Сначала он жил с женой Любовью Белозерской, а затем – с третьей супругой Еленой Булгаковой и пасынком Сергеем Шиловским.

В этой квартире он начинал работу над романом "Мастер и Маргарита", но в 1930-м частично сжег ранние черновики романа. Здесь же писатель разговаривал по телефону с Иосифом Сталиным, работал над пьесами, повестями и инсценировками.

До 2016 года в этих помещениях располагались муниципальные службы, но затем квартиру Булгакова передали под музей. Сейчас здесь есть коридор с хроникальными записями, кабинет с пятью интерактивными столами и письмом писателя в правительство СССР. В экспозицию также входят различные вещи Булгакова и его семьи.

Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1)

В квартиру в Борисоглебском переулке Цветаева въехала в сентябре 1914 года. Здесь она жила с мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной. В гостях у Цветаевых бывали Максим Волошин, Николай Бердяев, Осип Мандельштам. Именно здесь Цветаева написала циклы стихов "Стихи о Москве", "Стихи к Блоку", "Ахматовой", поэмы "Царь-девица", "На красном коне", пьесы в стихах и десятки других стихотворений.

Это здание расселили в 1970-е и планировали снести, но одна из жительниц дома, Надежда Катаева-Лыткина, отстояла сооружение, где в 1992 году открылся музей Цветаевой. Оригинальной мебели и отделки в квартире почти не сохранилось, но посетители могут увидеть планировку, которую сама Цветаева называла "сборище комнат", а также другие экспонаты.

Билеты во все мемориальные музеи можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что на Северном речном вокзале вновь открылся бесплатный кинотеатр. Он будет работать до конца сентября. С четверга по воскресенье можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Зал рассчитан на около 120 человек. Для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.