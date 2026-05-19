Какие дачные цветы могут быть смертельно опасны для собаки

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары предупредили жителей Удмуртии об опасных цветах для собак. Об этом сообщается в группе БУ УР Ижевская горСББЖ во «ВКонтакте».

К таким дачным растениям относятся:

Ландыши — могут привести к рвоте, остановке сердца;

Наперстянка — сердечная недостаточность;

Нарциссы и тюльпаны (особенно опасны луковицы) — вызывают судороги;

Аконит (борец) — паралич дыхания;

Крокусы осенние — приводят к кровавой рвоте, отказу печени.

Борщевик — страшные ожоги и слепота;

Отмечается, что собаки жуют траву инстинктивно, и даже один листок может вызвать остановку сердца или паралич.