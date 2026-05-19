Какие дачные цветы могут быть смертельно опасны для собаки

Жителям Удмуртии рассказали, какие цветы могут быть смертельно опасны для собаки
Ижевск. Удмуртия. Ветеринары предупредили жителей Удмуртии об опасных цветах для собак. Об этом сообщается в группе БУ УР Ижевская горСББЖ во «ВКонтакте».
К таким дачным растениям относятся:
- Ландыши — могут привести к рвоте, остановке сердца;
- Наперстянка — сердечная недостаточность;
- Нарциссы и тюльпаны (особенно опасны луковицы) — вызывают судороги;
- Аконит (борец) — паралич дыхания;
- Крокусы осенние — приводят к кровавой рвоте, отказу печени.
- Борщевик — страшные ожоги и слепота;
Отмечается, что собаки жуют траву инстинктивно, и даже один листок может вызвать остановку сердца или паралич.