Садовод дала полезные советы, как защитить картофель от проволочника

Весной дачники сталкиваются с неприятной проблемой — проволочник, опасный вредитель, начинает повреждать картофель еще в земле. В результате клубни теряют вкус, хуже хранятся и становятся непригодными для длительного хранения. Однако существуют эффективные способы защиты урожая без использования агрессивной химии. Садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS своими секретами борьбы с проволочником.

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая обитает в почве несколько лет. Вредитель особенно любит картофель, морковь, свёклу и другие корнеплоды.

«Снаружи куст может выглядеть здоровым, а при выкапывании вся картошка будет пронизана ходами. Такие клубни практически не хранятся и очень быстро гниют», — говорит Рассадина.

Садовод также отметила, что проволочник активно размножается на кислых почвах и участках, заросших сорняками, особенно пыреем.

Одним из самых действенных народных методов борьбы с проволочником является горчичный жмых — вредитель не переносит его запах и вкус. Поэтому осенью, после уборки урожая, рекомендуется засеять участок горчицей в качестве сидерата. А весной, при посадке картофеля, добавить в каждую лунку немного горчичного жмыха.

Ещё один проверенный способ — использование луковой шелухи. Её также добавляют в лунки при посадке картофеля вместе с горчичным жмыхом. Такой способ также помогает обеззаразить почву.

Для профилактики появления проволочника можно высаживать рядом с картофелем определённые растения. К ним относятся горчица, календула, бархатцы и бобовые культуры. Важно следить за тем, чтобы среди картофельных грядок не рос пырей, поскольку в его корнях проволочник может активно размножаться.

Садовод рекомендует избегать использования агрессивных химических препаратов для борьбы с вредителями. Многие химические средства могут накапливаться в почве и негативно влиять на качество урожая.