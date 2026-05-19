Пять простых способов: как охладить квартиру без кондиционера в жару

В столичном регионе всю неделю ожидается аномально жаркая погода. Показатели термометров в отдельные дни будут превышать норму на 8 градусов. Переносить жару в квартире без кондиционера довольно сложно. «Вечерняя Москва» собрала рекомендации, которые помогут охладить воздух в помещении и легче перенести высокие температуры.

Затемнение

Прежде всего необходимо преградить путь солнечным лучам. Их свет нагревает квартиру. Именно окна пропускают в помещение больше всего света, а значит, усилия следует сконцентрировать на них. Ниже перечислены основные предметы, которые позволят добиться затемнения и создать комфортную температуру в квартире.

Шторы

Используйте плотные шторы из светлой ткани, так как они лучше всего отражают свет. В магазинах также продаются blackout шторы — они почти полностью изолируют помещение от солнечных лучей.

Жалюзи

Подойдут железные и тканевые жалюзи, они способны задерживать до 90 процентов света.

Фольга

Она отлично отражает свет, но многих не устраивает эстетическая составляющая. Если вы все же решитесь прибегнуть к этому способу, купите 5–6-метровые рулоны фольги и обклейте окна.

Пленка

На прилавках магазинов можно найти зеркальную пленку, она выглядит красивее, чем фольга, и тоже хорошо отражает свет. Пленку потребуется приклеить на окна.

Зашторивать окна рекомендуется с 8–7 утра: с этого времени солнечные лучи начинают нагревать квартиру. Но важно понимать, что одним затемнением охладить квартиру не получится. Рекомендуется использовать и другие методы.

Вентиляторы и увлажнители

В отсутствие кондиционера спастись от жары поможет вентилятор. Это довольно бюджетный предмет бытовой техники. Использовать вентилятор следует при закрытых и зашторенных окнах.

Для большего эффекта охлаждения рекомендуется поставить перед вентилятором емкость со льдом или бутылки с холодной водой. Благодаря обдуву вентилятора холодные испарения будут распространяться по комнате, охлаждая ее.

В условиях жары понизить температуру в помещении также помогут увлажнители. Они одновременно очищают и увлажняют воздух через специальные фильтры с водой. В некоторые модели для лучшего охлаждения можно заливать ледяную воду.

Если в вашем распоряжении нет ни вентилятора, ни увлажнителя, то для понижения температуры в квартире можно использовать обычный распылитель. Наполните его холодной водой и периодически опрыскивайте воздух, пол и шторы.

Также можно поставить емкость со льдом или бутылки с холодной водой на подоконник. Это позволит охладить поступающий с улицы воздух.

Проветривание помещения

Спастись от жары позволит правильное проветривание квартиры. Летом проветривать помещение следует в определенное время, когда температура на улице минимальна. Обычно самая низкая уличная температура — в период с 4 до 7 утра. Чтобы не вставать в столь ранние часы, лучше всего открывать окна для проветривания перед сном — в 9–10 вечера. А утром после пробуждения вновь закрывать.

Влажная уборка и растения

В жару рекомендуется уменьшить количество текстиля в помещении (ковры, пледы и тому подобное), так как он притягивает тепло, а также регулярно делать влажную уборку. Мойте полы и протирайте поверхности холодной водой. Это позволит увлажнить воздух и немного охладить помещение.

Также способствуют прохладе и комнатные растения. Они не только очищают, но и увлажняют воздух.

Изоляция

При работе бытовые приборы и электроника вырабатывают тепло и нагревают воздух. Особенно сильно это ощущается в летний зной в квартире без кондиционера. Поэтому в жару лучше стараться пользоваться бытовой техникой как можно меньше.

Самые сильные выделители тепла находятся на кухне — это плита, духовой шкаф и чайник. Именно из-за них кухня летом может превратиться в настоящую баню. Кухню рекомендуется проветривать, а в момент приготовления пищи изолировать от остальных комнат, закрывая дверь.