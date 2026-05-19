Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять

Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

Какой срок службы у газовой плиты по закону

Средний срок службы газовой плиты, установленный производителями, составляет 10–15 лет. Некоторые модели могут служить до 20 лет, но это скорее исключение, чем правило.

Где посмотреть точный срок службы вашей плиты:

в техническом паспорте изделия, где производитель указывает дату выпуска и нормативный срок эксплуатации;

на шильдике (металлической табличке) на корпусе, обычно сзади или сбоку – там выбит серийный номер и дата производства;

в товарном чеке, который может подтвердить дату покупки, если паспорт утерян.

Если документы полностью утеряны, в рекомендациях газовых служб применяется нормативный срок 14 лет со дня производства. Срок службы отсчитывается не со дня продажи, а с даты изготовления или ввода в эксплуатацию, что указано в паспорте.

Что изменилось в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве, ужесточающие контроль за соблюдением правил безопасности при использовании бытового газа. Теперь газовые службы получили более широкие полномочия по отключению неисправного оборудования.

Можно ли пользоваться плитой после окончания срока службы

По истечении срока службы газовое оборудование подлежит замене. Техническая диагностика для газовых плит в настоящее время не проводится.

Однако на практике многое зависит от заключения специалиста газовой службы при ежегодном техническом обслуживании. Если плита исправна, ежегодно проходит техобслуживание, нет утечек и замечаний, а газовики выдают акт о ее безопасности – менять ее принудительно не обязаны. Усталость материалов, из которых сделана газовая плита, – главный враг безопасности. Даже если внешне она выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать.

Важно: Если при проверке специалист зафиксирует неисправность или выпишет предписание на замену, игнорировать это требование нельзя. В таком случае могут последовать штраф и отключение газа.

Когда газовую плиту нужно срочно менять

Даже если срок службы формально не истек, менять плиту необходимо при появлении следующих признаков:

Запах газа – самый явный и опасный симптом. Даже небольшое периодическое загазовывание может свидетельствовать о микротрещинах или нарушении герметичности.

Плохое горение или копоть – пламя стало желтым, оставляет сажу на посуде. Это указывает на неполное сгорание газа.

Видимые трещины, прогары корпуса, ржавчина насквозь.

Неисправные конфорки – не зажигаются, гаснут, горят неровно.

Отсутствие системы «газ-контроль» – функции, автоматически перекрывающей подачу газа при затухании пламени.

Для старых моделей это веский аргумент для замены.

Повреждение гибкого шланга, ведущего к плите (трещины, потертости).

Утечка газа, выявленная специалистом при проверке.

Что будет, если не заменить старую газовую плиту

Последствия могут быть как финансовыми, так и административными.

Штрафы. За нарушение правил пользования газовым оборудованием (включая эксплуатацию плиты с истекшим сроком службы при выявлении неисправности) гражданам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 25 тыс. рублей.

Отключение газа. Самое неприятное последствие – газовики имеют право полностью перекрыть подачу газа до устранения нарушения. Отключение возможно при двукратном недопуске сотрудников для проверки, систематическом игнорировании предписаний газовой службы, а также при выявлении неисправности, представляющей угрозу.

Восстановить газоснабжение будет непросто: нужно устранить нарушение, оплатить штраф, повторно вызвать специалиста для проверки и оплатить его услуги. Это займет время и потребует дополнительных расходов.

Кто проверяет газовые плиты в квартирах

Проверкой газового оборудования занимаются специализированные газовые службы. В Москве – АО «Мосгаз», в Московской области – Мособлгаз.

Как часто проводят проверки. Собственники обязаны предоставлять доступ специалистам для проверки состояния газового оборудования не реже одного раза в год.

Что проверяют специалисты. Техническое обслуживание газовой плиты, газового стояка внутри квартиры и гибких шлангов, проверку герметичности соединений, наличие тяги в вентиляции, осмотр дымоходов (не реже трех раз в год).

Штраф за недопуск газовиков также ужесточился. С 1 марта 2026 года, если собственник дважды не пустил сотрудника газовой службы, его могут отключить от газоснабжения, а также выписать штраф до 10 тыс. рублей.

Как понять, что срок службы плиты уже истек

Во-первых, найдите документы: техпаспорт, инструкцию, чек. Именно в паспорте указан серийный номер и дата изготовления. Во-вторых, осмотрите плиту: сзади или сбоку есть металлическая табличка (шильдик) с датой выпуска и серийным номером. В-третьих, если документов нет, применяется общий норматив – 14 лет с даты производства.

Если возраст плиты превышает 10–15 лет, а документов нет – лучше проконсультироваться со специалистом газовой службы при плановом техобслуживании.

Можно ли самостоятельно подключать новую газовую плиту

Категорически запрещено! Самостоятельная замена газовой плиты – одно из самых грубых нарушений правил безопасности.

Почему нельзя. Это газоопасные работы, доступ к которым имеют только сотрудники специализированных организаций. При самовольном подключении вы рискуете жизнью своей и соседей (утечка газа, взрыв, отравление угарным газом). За самовольную замену грозит штраф 5–10 тыс. рублей и немедленное отключение газа.

Как правильно. Купите сертифицированную плиту в магазине (желательно с функцией «газ-контроль»). Вызовите мастера из газовой службы (Мосгаз, Мособлгаз или иная аккредитованная организация, с которой заключен договор на обслуживание). Специалист демонтирует старую плиту, установит новую, проверит герметичность соединений, даст рекомендации и оформит документы. Некоторые магазины предлагают услугу по утилизации старой техники.

Как выбрать новую газовую плиту

При выборе новой плиты обратите внимание на следующие характеристики:

Наличие «газ-контроля» – обязательная опция для безопасности. Автоматически перекрывает газ, если огонь погас.

Электроподжиг – удобная функция для розжига конфорок без спичек.

Защита от утечки газа – дорогие модели оснащены газ-анализаторами, перекрывающими подачу при утечке. Энергоэффективность – влияет на расход газа.

Размеры и дизайн – плита должна вписываться в кухонное пространство. Помните о требованиях к объему помещения: для плиты с двумя конфорками – не менее 8 кубических метров, для трех конфорок – 12 кубических метров, для четырех конфорок – 15 кубических метров.

Качество сборки и гарантия – выбирайте проверенные бренды.

Комбинированные модели – некоторые плиты работают и от газа, и от электричества (полезно на случай отключения газа).

Стоимость – бюджетные модели стоят от 10–15 тыс. рублей, премиум – до 50 тыс. рублей и выше.

Сколько стоит замена газовой плиты в 2026 году

Стоимость подключения специалистом: в среднем от 2000 до 7000 рублей в зависимости от сложности работ и региона.

Демонтаж старой плиты: часто входит в стоимость установки либо стоит 500–1500 рублей.

Диагностика (при проверке газовой службой): может быть платной, если проводится вне планового ТО.

Дополнительные расходы: покупка нового гибкого шланга (если старый не подходит) – 500–1500 рублей.

Частые вопросы о газовых плитах

Можно ли пользоваться плитой 30 лет?

Технически – да, но с высокой долей риска. Большинство производителей закладывают ресурс 10–15 лет. Дальнейшая эксплуатация опасна. Если плита старая, но исправна, и газовики при проверке выдали акт о безопасности – юридических препятствий нет. Однако эксперты настаивают: даже внешне новая старая плита опасна из-за износа резьбы и материалов.

Могут ли отключить газ из-за старой плиты?

Да, если газовые службы признают оборудование неисправным или если плита с истекшим сроком службы не прошла проверку и было выдано предписание на замену, которое вы проигнорировали.

Обязательна ли замена исправной плиты?

Формально по истечении срока службы оборудование подлежит замене. Однако на практике, если при ежегодном ТО специалист не выявил нарушений и не выписал предписание, менять принудительно не заставляют. Но юридически собственник уже нарушает правила пользования. Риск остается на вашей ответственности.

Что делать, если плита работает нормально, но срок вышел?

Вызовите специалиста газовой службы для проведения внепланового осмотра. Если он заключит, что оборудование безопасно и пригодно к эксплуатации – продолжайте пользоваться, но будьте готовы к тому, что при следующей плановой проверке мнение может измениться. Лучший вариант – заменить плиту, если позволяют средства.

Кто оплачивает замену плиты в квартире?

Полностью собственник жилья. Государство компенсаций не предоставляет (за исключением льготных категорий граждан в отдельных регионах).

Нужно ли менять газовый шланг вместе с плитой?

Рекомендуется. Шланг со временем теряет эластичность, трескается. Специалисты советуют менять гибкую подводку каждые пять–восемь лет или при каждой замене плиты, что безопаснее.

Главное о замене газовой плиты в 2026 году: