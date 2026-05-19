Как жара в квартире может стать смертельно опасной для питомцев

Жара в квартире может стать смертельно опасной для домашних животных, особенно для кошек и собак с густой шерстью. Об этом «Известиям» Дарья Богданова.

По словам Богдановой, в жару потребность питомцев в жидкости возрастает в два-три раза, поэтому необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде и менять ее каждые три-четыре часа. Кормить животных лучше рано утром или поздно вечером, так как в жару у них естественным образом снижается аппетит.

Врач также рекомендует использовать для охлаждения влажные полотенца или специальные гелевые коврики, но категорически предостерегает от стрижки питомцев «под ноль»: шерсть служит естественным барьером от перегрева.

Также Богданова посоветовала скорректировать график прогулок с собаками: в жару выводить животных на улицу следует до девяти утра или после восьми вечера. Ветеринар призвала ни в коем случае не оставлять животных в припаркованном автомобиле даже на несколько минут, так как салон машины очень быстро нагревается.

Ветеринар перечислила симптомы теплового удара: учащенное дыхание с вываленным языком, слабость, рвота и судороги. Если они проявились у питомца, его нужно немедленно перенести в тень, смочить шерсть прохладной водой и обратиться к ветеринару, так как тепловой удар дает осложнения на почки и сердце.

