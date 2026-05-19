Почему возник тренд на природные оттенки в интерьере

Руководитель маркетинга Клюева: древесина добавляет уюта дому
В 2026 году при оформлении интерьера особое внимание уделяется эстетике и атмосфере, поэтому важно использовать природные оттенки. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель маркетинга бренда Kastamonu Россия Ольга Клюева.
«Один из главных трендов сегодня — натуральные материалы. Дерево, камень и их высококачественные аналоги делают интерьер более теплым, гармоничным и эргономичным. Если говорить о напольных покрытиях, то среди потребителей особенно популярны варианты с древесной текстурой: они создают ощущение естественности, добавляют пространству уюта и при этом остаются практичными в уходе», — рассказала эксперт.
Она также отметила, что теплые древесные оттенки напольного покрытия отлично сочетаются с актуальными интерьерными решениями —монохромными или нейтральными палитрами.
«Белый, серый, бежевый и другие спокойные оттенки снова становятся основой современного пространства. Такая гамма создает расслабленную атмосферу, в которой легко сосредоточиться, отдохнуть и дополнить интерьер яркими деталями — необычной мебелью, выразительными светильниками или декоративными акцентами», — добавила Клюева.
По ее мнению, также сохраняется тренд на экологичность.
«Это касается не только выбора отделочных материалов, но и мебели, а также элементов декора, выполненных из переработанных материалов. Сегодня интерьер все меньше зависит от краткосрочных трендов и все больше от ощущений, которые пространство создает в повседневной жизни. В приоритете оказываются решения, которые визуально не утомляют, сохраняют актуальность со временем и формируют спокойную, сбалансированную среду для отдыха и работы», — резюмировала директор маркетинга.