Ветеринары дали советы, как помочь питомцам перенести жару

Питомцы с короткой мордой, например персидские кошки и бульдоги, а также пожилые животные хуже всего переносят жару. Хозяевам следует чаще менять воду в мисках и оставлять окна зашторенными днем, сообщили ТАСС в ГБУ "Мосветобъединение".

"Хуже всего жару переносят животные-брахицефалы (например, будьдоги или персидские кошки), а также пожилые животные. Кроме того, к перегревам склонны собаки с черной шерстью. К таким питомцам нужно быть внимательнее", - рассказал собеседник агентства.

Он посоветовал владельцам питомцев гулять в прохладные часы утром и вечером. Если все же прогулка запланирована на день, то стоит оставаться в тени деревьев, не ходить по асфальту и брать с собой бутылку воды для животного. В жаркий день следует избегать активных игр и бега. Для облегчения состояния можно умывать питомца водой, протирать лапы и подмышечные впадины. Дома рекомендуется увеличить количество мисок с водой и как можно чаще менять ее на свежую и прохладную. Не следует наливать ледяную воду питомцам.

Собеседник добавил, что в случае поездок загород не следует оставлять питомцев без присмотра, поскольку риски получения теплового удара высоки. Лучше переждать жаркие часы в доме, желательно, под кондиционером. Также запрещается оставлять животных в машине.

"Категорически нельзя оставлять животных в закрытом автомобиле, даже на пару минут", - добавил собеседник.

Он уточнил, что симптомами теплового удара у питомцев являются вялость, потеря сознания или нарушение реакций, слюнотечение, учащенное дыхание с открытым ртом, рвота, расширенные зрачки, высокая температура, побледнение слизистых оболочек.

"Переместите питомца в прохладное место, протрите влажным полотенцем лапы, подмышки, мордочку. Если через час улучшений нет, не откладывая, обратитесь в ветклинику", - заключил собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что аномальная жара сохранится в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели - температура воздуха будет достигать 30-32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат. Значения средней суточной температуры с понедельника по пятницу будут превышать норму на 8-9 градусов.