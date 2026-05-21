Семь жилых домов в Бибиреве капитально отремонтируют

Согласованы проекты капитального ремонта семи многоквартирных домов в районе Бибирево. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Работы затронут дома по адресам улица Корнейчука, 51Б, 49 и 22, Мурановская улица, 19 и 17Б, улица Плещеева, 5, улица Коненкова, 23. Все здания построены в 1974—1981 годах.

«Выданы положительные заключения по проектам капитального ремонта в жилых домах 1974—1981 годов постройки. В рамках согласованных работ во всех семи зданиях предусмотрена замена внутридомовых инженерных сетей, в том числе системы центрального отопления и пожарного водопровода. Кроме того, для каждого объекта предусмотрен индивидуальный перечень мероприятий», — рассказал Иван Щербаков.

В домах на улице Корнейчука, 51Б и 49, а также на Мурановской, 19, основное внимание уделят подвальным помещениям: восстановят ступени спусков в подвал и защитный слой бетона на плитах перекрытия и стенах. Также обновят системы мусороудаления и внутреннего водостока с последующим восстановительным ремонтом в местах замены коммуникаций.

В здании на улице Плещеева, 5, отремонтируют фасад и крышу: уложат рулонное кровельное покрытие с цементно-песчаной стяжкой, установят новое ограждение по периметру, приведут в порядок входные группы, окна и двери в местах общего пользования.

В доме на улице Корнейчука, 22, обновят подвальные помещения и систему мусороудаления.

В доме на улице Коненкова, 23, заменят кровельное покрытие вместе со стяжкой на основной плоскости и козырьках. В здании на Мурановской, 17Б, отремонтируют входные группы, включая замену окон и дверей в подъездах, восстановление мусоропровода и мусорокамеры. В обоих домах восстановят ступени лестниц и спуски в подполье, защитный слой бетона на стеновых панелях, плитах лоджий и кровельных надстройках, заменят металлическое ограждение на крышах и обновят асфальтобетонную отмостку с водоотводящими лотками.