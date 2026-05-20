Собаководам рассказали, как правильно выбирать переноску для питомца

Многие владельцы собак ошибочно считают, что переноска — это «тюрьма» для питомца, однако при правильном выборе она становится уютным укрытием, дающим чувство защищенности. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Переноска для собаки — одна из тех вещей, о которых нужно позаботиться собаководу. Она понадобится не только любителям путешествий, но и для поездок к ветеринарному врачу или за город», — сказал специалист.

Внутри переноски, по его словам, питомец должен свободно вставать, разворачиваться и лежать, но при этом не болтаться. Обязательны хорошая вентиляция, твердое дно и впитывающая пеленка. Эксперт не рекомендует покупать черные боксы: летом они перегреваются на солнце, что может привести к тепловому удару у животного.

При этом даже самая удобная переноска вызовет стресс, если сразу посадить в нее собаку. Знакомить ее с «домиком» нужно заранее: дать обнюхать, положить внутрь лакомства и игрушки, хвалить за проявленный интерес. Когда любимец начнет спокойно отдыхать внутри, можно поносить переноску с ним по квартире. Лучше начинать подготовку за несколько недель до поездки, заключил кинолог.

До этого Голубев рассказал, можно ли носить собаку в слинге. Такая практика, по его словам, может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата у животного.

Если планируется длительное путешествие или поездка, он посоветовал выбирать твердый бокс, в котором собаке будет максимально удобно.

