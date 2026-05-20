Три ошибки при внесении золы, которые губят урожай

Многие считают древесную золу универсальным и полностью безопасным удобрением, но на практике именно с ней огородники чаще всего совершают ошибки. В результате подкормка либо не работает, либо начинает вредить растениям и самой почве, о чем рассказывает автор канала «В саду у Валентинки».

Первая ошибка — игнорирование состава золы и особенностей грунта. Зола бывает разной: ее свойства зависят от того, что именно сгорело. Зола подсолнечника, гречихи или ели богата калием, а сосновая содержит больше кальция. По сути, это разные удобрения, хотя внешне они одинаковые. Кроме того, зола ощелачивает почву, поэтому подходит не всем участкам. Если грунт уже нейтральный или щелочной, внесение золы снижает доступность питательных элементов и провоцирует болезни. Например, картофель может хуже храниться и чаще поражаться паршой, а томаты, клубника, баклажаны, кабачки и бахчевые культуры предпочитают слабокислую реакцию почвы и избыток золы переносят плохо. Перед внесением важно понимать реальную кислотность участка, а не ориентироваться на распространенное мнение, что «почва всегда кислая».

Вторая ошибка — неправильное количество и смешивание удобрений. Зола содержит минеральные соли, и разные культуры реагируют на их концентрацию по-разному. Перец плохо переносит повышенную соленость почвы, баклажан чувствителен к избытку, а томаты, хоть и выносливее, но не любят сильного ощелачивания. Огурцы и капуста, наоборот, хорошо откликаются на зольные подкормки. При этом превышение нормы опасно: щелочная реакция может обжечь корни и ухудшить усвоение микроэлементов, например бора. Обычно достаточно 100–200 г золы на квадратный метр или раствора до 200 г на 10 литров воды. Отдельная проблема — смешивание. Золу нельзя одновременно вносить с навозом, перегноем, аммиачной селитрой, сульфатом аммония и другими азотными удобрениями: щелочь вызывает потери азота. Также она связывает фосфор, делая его недоступным растениям. Лучше делать перерыв между подкормками не менее двух недель.

Третья ошибка связана с попыткой «сделать золу идеальной» — например, нейтрализовать ее уксусом, чтобы получить растворимый кальций и убрать щелочную реакцию. Такой способ действительно переводит карбонат кальция в доступную форму, но у него есть минусы. Быстрорастворимые элементы легко вымываются, особенно на легких почвах, а влияние реакции на остальные микроэлементы золы предсказать сложно. Поэтому агрономы чаще советуют не пытаться менять свойства удобрения, а использовать его по назначению — как калийную подкормку и средство для кислых почв, а кальций при необходимости добавлять отдельно.

