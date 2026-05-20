Какие собаки особенно плохо переносят жару

Жара для домашних животных, особенно для собак, может быть гораздо опаснее, чем многие думают. У животных система терморегуляции устроена иначе, чем у человека: собаки практически не потеют и охлаждаются в основном через дыхание и частично через подушечки лап.

Об этом предупредил в беседе с RT доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

«Поэтому перегрев у них развивается быстрее, особенно в душную погоду, в машине или при активных прогулках под солнцем. В группе повышенного риска находятся брахицефальные породы — мопсы, французские бульдоги, пекинесы, боксёры», — предупредил он.

По словам эксперта, из-за особенностей строения морды этим собакам сложнее эффективно охлаждаться через дыхание.

«Также тяжелее переносят жару пожилые животные, щенки, питомцы с лишним весом, густой шерстью и заболеваниями сердца или дыхательной системы. Один из первых признаков перегрева — очень частое и тяжёлое дыхание. Собака начинает активно дышать с открытой пастью, становится вялой, ищет тень и холодный пол, может отказываться от прогулки или воды», — отметил собеседник RT.

Далее могут появляться покраснение слизистых, слабость, нарушение координации, дрожь, рвота и даже потеря сознания, подчеркнул специалист.

Тепловой удар у животных развивается быстро и требует срочной помощи, предупредил Руденко.

«Многие владельцы начинают паниковать и пытаются резко охладить животное ледяной водой, но это ошибка. Слишком холодная вода может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние. Охлаждать питомца нужно постепенно: перенести в тень или прохладное помещение, предложить воду, смочить лапы, живот и область паха прохладной, но не ледяной водой», — рассказал он.

Отмечается, что подушечки лап действительно участвуют в теплообмене, поэтому охлаждение лап может немного помочь.

«Но гораздо важнее в целом снизить температуру тела и убрать животное из жары. При этом летом стоит помнить и об обратной проблеме: раскалённый асфальт способен обжигать лапы. Если человеку горячо держать руку на покрытии несколько секунд, собаке по нему тоже будет больно ходить», — объяснил эксперт.

По его словам, вода летом должна быть у питомца постоянно и в свободном доступе.

«Многие животные в жару пьют значительно больше обычного, и это нормально. На прогулки желательно брать переносную поилку, особенно в долгие поездки или парк. Что касается купания, умеренное охлаждение водой действительно помогает, но важно не создавать резкий перепад температур. Некоторые собаки с удовольствием заходят в воду сами, но насильно обливать питомца холодной водой не стоит», — пояснил ветеринар.

Очень опасная ситуация — оставлять животное в машине даже «на пару минут», подчеркнул он.

«Летом салон автомобиля нагревается критически быстро, и тепловой удар может развиться буквально за короткое время даже при слегка приоткрытых окнах», — предостерёг собеседник RT.

Прогулки в жаркую погоду лучше переносить на раннее утро и вечер, когда солнце менее активное, заключил Руденко.

