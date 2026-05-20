Как средства от комаров влияют на домашних животных и какие для них опасны

На улице установилась летняя погода и, конечно, проснулись насекомые. Часто они залетают в квартиры, и люди используют против них различные средства защиты. Но не могут ли они навредить домашним питомцам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

Обычно против насекомых используют: электрические фумигаторы, лампы с ультрафиолетом, приманивающие насекомых и поражающие их слабым разрядом тока при контакте с сеткой, аромадиффузоры и аромалампы, эфирные масла, аэрозоли и спреи, а также спирали, которые при тлении выделяют дым.

По словам собеседника «ВМ», все средства, которые воздействуют на насекомых запахом, при правильном применении должны быть безопасны для людей и их домашних животных. Но любые компоненты (вроде эфирных масел, гвоздики или керосина) могут вызывать индивидуальные реакции.

Поэтому при использовании подобных средств нужно внимательно наблюдать за питомцем. Если у него начинаются кашель, аллергические реакции или симптомы общего недомогания, например вялость, то не исключено, что на это могли повлиять наши репелленты, — отметил ветеринар.

В аромадиффузорах и аромалампах для борьбы с комарами и другими насекомыми применяют цитрусовые компоненты. Они являются особенно раздражающими для кошек, рассказал эксперт.

Многие защищают новогодние елки от кошек, обрызгивая их цитрусовыми аромамаслами или раскладывая вокруг корки мандарина, — и это снижает интерес кошки к дереву. Но на цитрусовые компоненты могут быть аллергические реакции, — предостерег Шеляков.

Аэрозоли, различные спреи и спирали, которые при поджигании выделяют дым, интенсивнее загрязняют воздух. Чтобы минимизировать возможный вред, можно снизить их концентрацию в воздухе проветриванием. Однако тогда снизится и их эффективность, заметил собеседник «ВМ».

Абсолютно безопасными позиционируются ультрафиолетовые ловушки для насекомых. Но в их инструкции для людей есть рекомендация: не смотреть на этот свет долго. Кошки, во-первых, более любопытны, а во-вторых, их зрение более чувствительное, чем у человека. Поэтому даже к относительно безопасному прибору необходимо относиться с осторожностью, — порекомендовал Шеляков.

Можно использовать перечисленные выше средства в домашних условиях, но при этом внимательно следить за реакцией питомца, заключил Шеляков.

