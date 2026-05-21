Как спасти питомца при укусе змеи

Во время поездок на дачу или прогулок на природе в тёплый сезон владельцам домашних животных стоит быть особенно внимательными из-за змей. С таким предупреждением выступила пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С наступлением тепла змеи чаще появляются в лесопарках и на дачных участках. Для животных серьёзную угрозу могут представлять как укусы ужей, так и ядовитых гадюк. Специалисты Государственной ветеринарной службы региона напомнили, как действовать в такой ситуации.

– При обнаружении на теле питомца двух кровоточащих ранок нужно действовать оперативно. Выдавливание яда, наложение жгутов, обработка раны спиртом или надрезы в месте укуса не рекомендуются – эти действия могут только усугубить ситуацию, – отметили ветеринары.

Чтобы замедлить распространение яда и немного облегчить боль, можно приложить к месту укуса холодный компресс и проследить, чтобы животное не разлизывало рану. Самое главное – как можно быстрее доставить питомца в ветеринарную клинику. Если путь до врача занимает меньше 15 минут, лучше не терять времени и сразу ехать.

Если дорога займёт больше 30–40 минут, перед поездкой можно дать животному антигистаминный препарат с учётом его веса и обязательно обеспечить доступ к воде. Во время перевозки важно максимально ограничить подвижность питомца, поскольку активность ускоряет кровообращение и распространение яда. Особенно тяжело укусы переносят животные с небольшой массой тела, передает "Радио 1".