Стало известно, где чаще всего спят кошки

В России 48% кошек любят спать на голове, лице/шее или подушке хозяина. Об этом «Газете.Ru» рассказал производитель натуральных кормов SUPERPET, который провел опрос среди жителей страны, у которых есть животные.

«Сон – уязвимое состояние для любого животного. Поэтому кошки выбирают самое безопасное и теплое место. Голова и шея выделяют сильный и стабильный запах хозяина, что действует на кошку как успокоительное. Так она выражает свое доверие», — объяснила зоопсихолог Оксана Ершова.

На втором месте оказались батареи и подоконники – 35%. А на третьей строчке разместились высокие шкафы — их предпочитают 23% питомцев.

«Кошки очень теплолюбивы, поэтому выбор батареи очевиден. Что касается подоконника — с него удобно созерцать и контролировать территорию, а также греться на солнышке. На высоких шкафах они чувствуют себя в безопасности, поскольку до них сложно добраться. В природе дикие кошки предпочитают отдыхать на возвышенностях, чтобы вовремя увидеть приближение других хищников», — рассказала эксперт.

21% кошек любят спать на чистом белье в шкафу или комоде, а 10% — в пустых коробках и пакетах. Внутри дивана, под кроватью или на клавиатуре ноутбука спят по 8% питомцев.

«Коробка или пакет — идеальное замкнутое пространство, в котором только один вход. Для кошки это означает: спереди контроль, сзади защита. Никто не подкрадется со спины», — отметила Ершова.

7% кошек предпочитают спать на кухонном столе, а по 3% выбирают раковину, ванну и стиральную машину и хозяйскую обувь. Лишь 1% животных спит на спинках кроватей или диванов.