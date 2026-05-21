Ученые прокомментировала «черный список» растений для дачников

Изменения в Земельный кодекс об обязанности землепользователей и собственников уничтожать опасные инвазивные растения вступили в силу с 1 марта 2026 года. в «черный список» растений-захватчиков вошли 10 видов.

По словам завкафедрой химии НГПУ Юлии Коваль, самыми агрессивными сорняками считаются печально известный борщевик Сосновского, золотарник канадский и гигантский, клен ясенелистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, пастернак посевной, элодея канадская, эхиноцистис лопастный и ячмень гривастый. Они угрожают биоразнообразию экосистем, наносят урон сельскому хозяйству и вытесняют растения-эндемики.

«Я бы посоветовала дачникам эти десять растений знать в лицо, внимательно изучить, как они выглядят. Более того, если вы собираетесь для облагораживания своего участка приобретать какие-либо семена, обязательно интересуйтесь и родом, и видом растений, поскольку род растения подразумевает достаточно большое количество видов – и в «черный список» может входить только конкретный вид. Неплохо бы интересоваться и латинским названием растения, потому что при переводе могут быть искажения», – рекомендует Юлия Ивановна.

Как напомнила эксперт, люпин из «черного списка» часто встречается на дачных участках. Один эффектный цветонос на даче может привести к целому люпиновому полю.

«Люпин содержит ядовитые алкалоиды и обладает очень активным жизненным циклом: у него мощная корневая система, большой объём созревающих семян – за лето растение может цвести несколько раз», – предостерегает Юлия Коваль.

Напомним, ранее дачникам запретили выращивать ипомею и другие растения с психотропными и наркотическими веществами.