Чтобы выросла большой и сладкой: чем подкормить клубнику в мае

В мае клубника во всю «готовится» к цветению и будущему урожаю. В этот период садоводам важно правильно за ней ухаживать, чтобы наградой за их труды стали отличные ягоды. Чем подкормить клубнику в мае, чтобы она выросла крупной и сладкой, «Вечерняя Москва» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева.

Он подчеркнул: весной в подкормке нуждаются практически все растения, а не только клубника. Сделать это можно одним и тем же удобрением для всех ростков.

Для подкормки подойдет мочевина, она же карбамид, или виды селитры: аммиачная, калийная, натриевая. Важно строго соблюдать рекомендуемую концентрацию вещества, которая указана на упаковке, — отметил эксперт.

Главное — не «перекормить» растения, чтобы минеральных удобрений не было в избытке. В противном случае вместо пользы можно только навредить саженцам. Чрезмерное количество подкормки может привести к химическим ожогам корней, накоплению нитратов в урожае и замедлению роста, предупредил специалист:

Дальнейшие задачи садовода в мае и после него — поливать, удобрять, ждать урожая. Когда появятся ягоды, нужно принять меры, чтобы отпугнуть от них птиц. В этом вопросе не помогут советы блогеров: диски, мишура и подобные предметы. Самый действенный способ — сделать дуги и натянуть на них сетку против птиц, которая продается в специализированных магазинах.

Другой вариант — сделать небольшой «парник», но не для тепла, а для того чтобы скрыть от глаз птиц созревающий урожай, предложил собеседник «ВМ».

Чтобы сделать «мини-парник», нужно установить над клубникой дуги и накрыть их тонким нетканым материалом. С боков грядки нужно оставить открытыми, чтобы кусты и ягоды не перегревались. Таким образом удастся скрыть наш урожай от хищных взглядов пернатых «бандитов», — заключил Воробьев.

